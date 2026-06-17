Lätt derbyvinst för Vimmerby IF mot Västerviks FF

Vimmerby IF:s Joakim Storm byttes in mot slutet av matchen och visade upp några snabba löpningar och tjusiga inpass till sina anfallarkollegor. Foto: Stefan Härnström

Det blev som förutspått en hemmavinst i fotbollsderbyt mellan Vimmerby IF och Västerviks FF. Rejält dessutom med 6 - 1. VIF var både hetast och kyligast genom hela matchen men främst under de första tio minuterna då man nätat tre mål och i praktiken redan avgjort matchen.

Klasskillnaden var påtaglig direkt när domare Joachim Eskilsson blåste igång matchen. Vimmerby fullkomligt lekte med Västervik när spelare som Melker Johansson, Selatin Shaljani och Oskar Stejdahl höll igång offensiven konstant. Melker Johansson gjorde 1 - 0 redan i fjärde minuten och sedan fortsatte det. 2 - 0 följde därpå i minut sex och signerades av Albin Gustafsson. Pontus Kägu Bragsjö såg till att det blev 3 - 0 i den tionde minuten. Hemmalaget kunde lätt rinna igenom de luckor som de fann i VFF:s försvar och de fann dem ofta.

I motsatt riktning såg man till att Västervik körde fast de gånger de anföll. VIF kunde kyligt stoppa dem i man mot mandueller men inte heller Vimmerby såg ut att ha en hundraprocentig skärpa. Efter de superheta första tio så blev resten av första halvleken avslagen men 4 - 0 kunde Selatin Shaljani påpassligt få in genom det där ihåliga VFF-försvaret drygt tio minuter innan halvtidsvilan. Hade man förvaltat alla lägen hade matchen slutat med ännu större hemmafavör än de 6 - 1 som det blev. Det fanns några hörnor där man inte såg helt samspelta ut, några ribbträffar som kunde ha blivit mål och så vidare.

Lobb från mittfältet

Andra halvlekens och matchens tjusigaste mål var Oskar Stejdahls snygga lobb från mittplan som ledigt gick förbi Västervikskeepern Sebastian Landström. 5 - 0 i 53:e matchminuten. Tröstreduceringen till 5 - 1 gjordes av Viggo Rutfjäll när Vimmerbys försvar som varit så snabba att jaga ifatt och neutralisera alla försök till anfall från Västervik verkade förvirrade och släppte anfallarna väldigt tätt inpå mål. Kylan var borta i några sekunder.

I samma veva var det dags för flera inbyten för Vimmerby. Joakim Storm var en av dessa och även om han inte lyckades göra något mål så visade han hur snabba löpningar och välplacerade pass från sin högerkant som han kunde slå in till övriga i laget.

– Jag spelade lite förra veckan men det var lite svårare att komma in då. Men nu fick jag lite boll så det var en rolig debut här hemma.

Annons:

"Matchen avgjord efter 10 minuter"

Slutresultatet sattes i minut 88 när Linus Hemmingsson gjorde VIF:s sjätte mål och Vimmerbys tränare David Lindgren höll med om att matchen avgjordes tidigt.

– Man ville väl kanske se den inledning på matchen som det blev. Det var väldigt skönt att vi kommer ut taggade till tårna och får hål på dem tidigt. Mer eller mindre så är väl matchen avgjord efter tio minuter när vi gjorde 3 - 0. Jag tyckte det var riktigt fina mål också så att det är en skön start.

Det såg ut att finnas mer, för skärpan var väl inte hundraprocentig?



– Näe, det har gäckat oss lite ibland. Det är lite som sist (mot Torpa BK) gör vi en jättefin inledning på matchen med målchanser, äger boll, trycker ner motståndaren men det hjälper att ta tillvara på målchanserna. Nu gjorde vi det idag.

Västerviks Thomas Kongstad gav sin tränaranalys och konstaterade krasst att det var en stor klasskillnad på lagen.

– De kör ju över oss fullständigt de första tio. Matchen är ju avgjord redan där egentligen. Vi får väl lite stopp på dem och de slappnar av lite. Det är ett väldigt bra lag vi möter. Så är det - vi räcker inte till idag.