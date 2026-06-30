DEBATT: Trygg vård börjar hemma – inte på akuten

Svensk sjukvård, som många av oss känner den, handlar tyvärr ofta om att den som är allra skörast ska sätta sig i bilen, åka till akuten, vänta i timmar och sedan kanske bli inlagd, trots att vården ofta hade kunnat ges hemma.

Det skapar inte trygghet. Det skapar oro.

Därför måste vi vända på perspektivet. Vården ska inte alltid utgå från sjukhuset. Den ska utgå från dig som patient, och från ditt behov av trygghet.

Det är precis den förändringen som nu är på väg i mellanlänet, genom införandet av en mobil vårdenhet. Det är också viktigt att säga som det är: det här är ett konkret resultat av de förhandlingar vi Moderater, tillsammans med Kristdemokraterna, har drivit i omställningsarbetet. För oss är detta en oerhört tydlig trygghetssatsning och den har funnits med som förslag i flera av våra gemensamma budgetar.

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Den mobila enheten innebär att sköra patienter som kan få vård i hemmet, i stället för att skickas in till akuten eller läggas in på sjukhus i onödan, också ska få det. Det handlar om att minska belastningen, men framför allt om att skapa trygghet. Trygghet i att få hjälp i tid, trygghet i att slippa onödiga resor och trygghet i att vården finns nära när den behövs.

När vården arbetar tillsammans, sjukhuset i Oskarshamn, ambulansen, primärvården och den kommunala omsorgen, då stärks också tryggheten. Då blir vården mer sammanhållen och mer mänsklig. Arbetssättet finns redan i flera andra regioner och har visat att vården kan bli både tryggare och mer sammanhållen. För invånarna i mellanlänet är det dags att få känna konkret trygghet i vardagen. Att veta att hjälp kan komma hem. Att slippa åka in i onödan. Att känna att vården faktiskt hänger ihop.

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För oss moderater är detta bara början. Vi vill bygga en vård där trygghet inte bara är ett löfte, utan något du faktiskt känner när du behöver den som mest. Om den mobila enheten faller väl ut ska den utvecklas vidare och bli en självklar del av en tryggare vård.

Trygghet byggs inte i dokument. Den byggs i verkligheten – hemma hos människor, när vården fungerar.

Det är därför vi går till val på att fortsätta bygga en vård som är nära, trygg och fungerar i människors vardag.

Malin Sjölander (M)

Pär-Gustav Johansson (M)

Åsa Ottosson (M)

Emma Lilliehorn (M)

Lennart Hellström (M)