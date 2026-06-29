Ung Vimmerbybo blev utpressad efter nakenbilder

Efter att ha bytt intima bilder med en kvinna har en man i 20-årsåldern utsatts för utpressning.

Målsägande, en man i 20-årsåldern från Vimmerby kommun, har delat intima bilder på Instagram och trodde att han hade skickat bilderna till någon som han ville skicka bilderna till.

Sedan hörde någon av sig och hotade med att man skulle skicka bilderna till målsägandes familj. Han blev uppmanad att betala drygt 300 euro för att inte sprida bilderna vidare och har vänt sig till polisen med en anmälan som rubriceras gällande utpressning. Det finns ingen misstänkt i ärendet.

Händelsen inträffade mellan klockan 19.00 och 22.00 på söndagen.