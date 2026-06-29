Hon är aktuell med sin sjätte bok – ger inspiration om ledarskap och inre kraft

Sofia Cerne har sedan barnsben haft stort intresse för ledarskap. Nu släpper hon boken ”HON… som leder Feminin kraft & Ledarskap”. – Det är en inspirationsbok för hur du kan hitta din inre kraft.

Författaren och entreprenören Sofia Cerne är aktuell med sin sjätte bok. Hon bor och har sin verksamhet i Rumskulla, men kommer tidigare från Dalarna. 2005 släppte hon sin första bok, och sedan dess har hon fortsatt att skriva handböcker om det hon har arbetat inom. I den nya boken är det fokus på inre inspiration för att hitta sitt eget ledarskap.

– Jag själv blir inspirerad av allt som händer, som går att uppleva och känna. Jag har länge jobbat med förkroppsligade upplevelser, kring hur man lär känna sig själv. Hur man vågar känna efter vad man själv vill, istället för att följa John med alla andra.

Bok om att hitta sin inre kraft

Arbetet med ”HON… som leder Feminin kraft & Ledarskap” började i höstas och den bygger på hundratals möten med kvinnor genom olika kurser, retreat och mentorskap. Den handlar om ett förkroppsligat självledarskap, som tar grund i både personliga och andras erfarenheter.

– Det är en inspirationsbok för hur du kan hitta din inre kraft och ditt inre ledarskap inom dig, säger Sofia Cerne och tillägger:

– Den har en andlig touch, utifrån att jag pratar om energier. Att man alltså är i sin Gudinneenergi, vilket är det som jag bland annat jobbar med också.

Boken är främst skriven för kvinnor, men bokens målgrupp sträcker sig även till män.

– Män har också feminina egenskaper i sig, så det finns otroligt mycket att hämta i boken kring ledarskapsfrågor generellt.

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”Ledarskap är learning by doing”

Ledarskapsintresset har flera ursprung som startade vi 14 års ålder. Sofia har gjort allt från att hålla i dansklasser till elevrådssammanhang och engagemang i ideella föreningar. Hon noterar även att sin privata roll som storasyster har resulterat i ett naturligt ledarsskapsintresse.

– Ledarskap är ”learning by doing”, både genom privatlivet och andra sammanhang. Man kan säga att jag är besatt av ledarskap och personlig utveckling.

Fann intresset efter personlig krasch

Sofias nyfikenhet för de förkroppsligade upplevelserna sträcker sig tillbaka till 2007 när hon själv kraschade.

– Det är vanligt förekommande att man i en livskris, oavsett om man kraschar själv, upplever sorg eller dödsfall, hamnar i ett läge där man funderar över vad man vill göra med sitt liv.

Varför tror du att kvinnor upplever så höga krav på sig själva idag?

– Kvinnor har en kapacitet att hålla flera bollar i luften samtidigt. Det är en strategi som vi ofta tar till, för att ta oss fram. Så vi tror också att det är så vi måste agera. Vi ”måste” hålla koll på gympapåsen, se till att matsäcken är packad – och vi ska städa hemma, för på lördag är det fest och då kommer svärmor. Vi tror alltså att vi måste upprätthålla allt, och vi litar inte på att de andra kan också. Vi måste släppa fram andra för att själva kunna växa i vårt ledarskap.

Releasefest i Rumskulla

Boken släpps i butik den 30 juni och då blir det även releasefest hemma i Rumskulla.

– Jag vill fira boken. Alla sa vänta till höst, folk har fullt upp med semester och fotbolls-VM, men jag kör ändå och kommer ha lite mingel i Rumskulla.

Redan nu har några fått smygläsa boken, och den har minst sagt tagits emot väl.

– Många har sagt ”jag önskar att jag hade läst den här boken tidigare”.