Storförlust och Woffinden skadad: "Kan vara ett problem för oss"

Dackarna åkte på en riktig smäll hemma mot Lejonen. Det blev förlust med 35–55 och Morgan Andersson funderar på att ersätta Tai Woffinden på 28 dagar igen. Stjärnan skadade sig direkt. – Det där var inget extremt så det är lätt att förstå att det inte går, säger Morgan Andersson.

Dackarna var i underläge med 9–15 efter fyra heat och 19–35 vid långa pausen. Det blev till sist förlust med 35–55. Morgan Anderssons manskap hade inte särskilt mycket att sätta emot i hemmamatchen mot Lejonen på tisdagen.

– Jag tippar Lejonen som svenska mästare, men vi ska inte få stryk med 20 pinnar. Går du kort på en gubbe direkt är det inte lätt. För oss startade det direkt i början av matchen och de gångerna vi är med hyfsat åker de om oss på banan. Det var ingen bra insats. Det är i andra och tredje blocket som vi tappar matchen fullständigt och tappar 14 pinnar, säger Morgan Andersson.

Morgan Andersson pekar på att Dackarna förlorade många matcher i matchen mot Lejonen.

– Törnblom gör förmodligen sin bästa tävling för året. Przedpelski vet du inte vad du får av, om det är fågel eller fisk. Idag var det en kraftig fågel och sedan städar ju två av tre av deras Grand Prix-förare upp rätt bra, säger Andersson.

"Kan vara ett problem"

Dackarna fick tillbaka både Tai Woffinden och Matias Nielsen mot Lejonen. Woffinden skadade sig direkt och Nielsen imponerade med 13+1.

– Matias gjorde jättebra ifrån sig och har varit vass som fan sedan han kom tillbaka. ”Woffy” kom på tvären i kurvan och hans kropp klarade inte av det. Det där kan vara ett problem för oss. Jag måste prata med honom. Han är inte racefit, tyvärr.

Det kan hända att Dackarna tvingas ersätta honom på 28 dagar igen.

– Det är möjligt att vi får ta honom på en ny 28-dagars. Jag tror ingenting nu eftersom jag måste prata med honom. Trupperna är så smala så vi har inte råd att ha någon som vi inte vet kan fullfölja tävlingar. Det är därför inte Artem (Laguta) är här idag. Han kunde inte garantera att han kan åka sex heat och han har inte åkt fulla heat i någon av de här matcherna i Polen så här långt sedan han kom tillbaka.

Trots storförlusten råder det ingen panik i Dackelägret.

– Vi stressar inte upp oss. Vi bryter ihop och kommer igen och det är viktigt att komma ihåg att det är ett kanonlag vi möter. Det är halva säsongen kvar och vi kommer bli bättre och bättre förhoppningsvis. Det är vad jag hoppas på, men det här är ingen bra insats. Det är kanske en och en halv som får godkänt i dag. Det är inte så mycket mer.

Vad säger du om lagets totala insats?

– Vi måste ha en dag på en hög nivå för att kunna rå på det här laget. Vi har inte en chans att vinna sådana här matcher när Chmiel, Przedpelski och Törnblom är uppe på de här poängen. Ska vi vinna en sån här match måste vi ha toppform och köra med en laguppställning med Laguta och Dudek. Svårare är så är det inte, men då blir vi svagare någon annanstans.

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Samtal efter matchen

Tomas H Jonasson hade en tung afton med en poäng på fyra heat.

– Han kommer inte in i startsväng en endaste gång vill jag säga. Det är det han har varit vass på förut. Så här är sport ibland. När vi blev av med ”Woffy” och inte fick stopp på det så rasade det ihop i andra och tredje blocket.

Morgan Andersson samlade förarna till ett samtal efter matchens slut.

Vad tog du upp?

– Det håller vi för oss själva tror jag. Det är lite smågrejer. Alla matcher är viktiga, men vi har en viktig match mot Rospiggarna på onsdag nästa vecka.