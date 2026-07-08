DEBATT: Förlossningskrisen i Västervik är ett politiskt misslyckande

Jimmy Loord ser det som ett politiskt misslyckande att gravida kvinnor nu riskerar att behöva föda på annan ort när förlossningsverksamheten i Västervik periodvis stänger i sommar. Foto: Arkivbild

Att gravida kvinnor nu riskerar att behöva föda på annan ort när förlossningsverksamheten i Västervik periodvis stänger är djupt oroande. Men det är ingen överraskning. Det är resultatet av flera års bristande politiskt ledarskap.

Kristdemokraterna har under lång tid varnat för utvecklingen på kvinnokliniken. Vi har lyft den ohållbara arbetsmiljön, den växande personalbristen och krävt åtgärder innan situationen blev akut. Medarbetarna har slagit larm gång på gång. Ändå har Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet agerat för sent och nöjt sig med att hänvisa till den nationella bristen på barnmorskor.

Den största bristen i Västervik har aldrig varit barnmorskor. Den största bristen har varit ett politiskt ledarskap som inte tagit personalens varningssignaler på allvar. Medarbetarna slog larm, arbetsmiljön försämrades, personal valde att lämna och nu är det de blivande föräldrarna som får betala priset.

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Kristdemokraterna har under det senaste året vid upprepade tillfällen krävt besked om hur förlossningsvården i Västervik ska säkras och varnat för att utvecklingen skulle leda till den situation vi nu ser. Tyvärr har våra farhågor besannats.

Region Kalmar län behöver ett nytt politiskt ledarskap. Ett ledarskap som lyssnar på medarbetarna innan de säger upp sig, som tar arbetsmiljön på allvar innan verksamheter hamnar i kris och som förstår att en trygg förlossningsvård inte kan byggas med tillfälliga nödlösningar. Invånarna i vårt län förtjänar bättre än det ledarskap de har fått av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Jimmy Loord (KD), Regionråd, Region Kalmar län