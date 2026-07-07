LIVE: Följ skadedrabbade Dackarnas match mot serieledaren

Morgan Anderssons Dackarna har haft en tuff säsong vad gäller skador. Målillalaget kör två matcher på bortaplan den här veckan. Den första är mot serieledaren Eskilstuna Smederna i dag.

Dackarna presenterade Bastian Pedersen som ersättare till skadade Tai Woffinden i fredags. Den 20-årige dansken registrerades under söndagskvällen och bara någon timme senare var olyckan framme. Bastian Pedersen var inblandad i en krasch i den polska högstaligan, hamnade på sjukhus och kommer därför inte till start i någon av Dackarnas två matcher den här veckan.

Det innebär att lagledare Morgan Andersson gör en förändring i startsjuan. Jakub Krawczyk går in i laget och ersätter Bastian Pedersen. Krawszyk kör på ordinarie plats och Tomas H Jonasson kliver ner på reservplats.

Dackarnas startsjua:

1. Matias Nielsen

2. Jakub Krawczyk

3. Artem Laguta

4. Andreas Lyager

5. Timo Lahti

6. Sammy Van Dyck

7. Tomas H Jonasson

Eskilstuna Smederna

1. Maciej Janowski

2. Mathias Pollestad

3. Kim Nilsson

4. Gleb Chugunov

5. Andzejs Lebedevs

6. Joel Andersson

7. Daniel Henderson