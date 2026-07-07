LIVE: Följ skadedrabbade Dackarnas match mot serieledaren

Dackarna står inför en svår uppgift borta mot serieledaren Eskilstuna Smederna på tisdagen.
Foto: Ossian Mathiasson
Dackarna presenterade Bastian Pedersen som ersättare till skadade Tai Woffinden i fredags. Den 20-årige dansken registrerades under söndagskvällen och bara någon timme senare var olyckan framme. Bastian Pedersen var inblandad i en krasch i den polska högstaligan, hamnade på sjukhus och kommer därför inte till start i någon av Dackarnas två matcher den här veckan.
Det innebär att lagledare Morgan Andersson gör en förändring i startsjuan. Jakub Krawczyk går in i laget och ersätter Bastian Pedersen. Krawszyk kör på ordinarie plats och Tomas H Jonasson kliver ner på reservplats.
Dackarnas startsjua:
1. Matias Nielsen
2. Jakub Krawczyk
3. Artem Laguta
4. Andreas Lyager
5. Timo Lahti
6. Sammy Van Dyck
7. Tomas H Jonasson
Eskilstuna Smederna
1. Maciej Janowski
2. Mathias Pollestad
3. Kim Nilsson
4. Gleb Chugunov
5. Andzejs Lebedevs
6. Joel Andersson
7. Daniel Henderson