LIVE: Viktiga Dackepoäng står på spel i jakten på slutspel

Jämfört med matchen i Eskilstuna gör Dackarna ett skifte i laget till kvällens match i Hallstavik. Avon Van Dyck kommer in i laget istället för brorsan Sammy Van Dyck. Foto: Ossian Mathiasson

Dackarna förlorade mot serieledaren Eskilstuna Smederna i går. I dag väntar bortaturnéns andra match. Dackarna gästar bottenlaget Rospiggarna i jakten på viktiga poäng.

Tisdagens match i Eskilstuna försenades med en dryg timme – och Dackarna fick en mardrömsstart med tre "femettor i baken i de tre första heaten. Laget steppade därefter upp och stred tappert mot serieledaren Smederna trots att det blev förlust med 52–38.

I kväll är Dackarna i farten igen när man ställs mot bottenlaget Rospiggarna i en viktig match på bortaplan. Dackarna är sista lag på slutspelsplats med sju poäng och ligger fem poäng före Rospiggarna, nästjumbon som är närmast jagande lag.

Det blir en förändring i Dackarnas startsjua jämfört med gårdagen och det är att Avon Van Dyck kommer in på Sammy Van Dycks plats på reservsidan. Artem Laguta ska vara fit for fight efter att han fick stå över sitt sista heat i gårdagens comeback.

Dackarnas startsjua:

1. Matias Nielsen

2. Jakub Krawczyk

3. Artem Laguta

4. Andreas Lyager

5. Timo Lahti

6. Avon Van Dyck

7. Tomas H Jonasson

Rospiggarna bortamatch mot Västervik på tisdagskvällen ställdes in i förväg på grund av väderleksprognosen. Skillnaden med onsdagens lag, jämförelsevis med tisdagens tilltänkta sjua, är att Rospiggarna kör R/R för Piotr Pawlicki.

"Dackarna har som oss haft en tuff säsong med mycket skador. Det är två starka lag som kommer att mötas. Vi är laddade för att göra en bra insats igen när vi jagar säsongens andra seger", säger lagledare Stefan ”Tosse” Bäckström till klubbens sociala medier.

Rospiggarnas startsjua:

1. Mikkel Michelsen

2. Piotr Pawlicki R/R

3. Vadim Tarasenko

4. Ludvig Lindgren

5. Adam Ellis

6. Emil Millberg

7. Philip Hellström Bängs