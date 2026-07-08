Myndighetsanställd sparkas – förlöjligade chefen

En anställd inom en statlig myndighet i Kalmar län har blivit avskedad, efter att ha uppfört sig aggressivt, hotfullt och orsakat ekonomisk skada för myndigheten.

Vår tidning har tidigare rapporterat om en statligt anställd person vars beteende gentemot chefen kunde orsaka att personen riskerar att förlora jobbet. Nu har besked i ärendet kommit och det står klart att personen får sparken.

Den anställda har vid flera tillfällen under en längre tid uppfört sig aggressivt och hotfullt. Personen har bland annat förlöjligat sin chef, svurit och felaktigt hanterat ärenden på ett sätt som fått ekonomisk skada för myndigheten. Beteendet har även påverkat myndighetens kunder.

Fått sparken

Arbetsgivaren anmälde beteendet till personalansvarsnämnden, som har beslutat att personen ska avskedas. I beslutet står det att den numera uppsagda medarbetaren har ”allvarliga samarbetssvårigheter” och ”trots åtgärdsplan har ingen förbättring skett”. Kollegor har även larmat om otrygghet.

Nämnden beslutar att medarbetaren ska stängas av under uppsägningstiden, men enligt LAS (lagen om anställningsskydd) har hen rätt till lön och andra anställningsförmåner under avstängningen.

Personen avskedades i slutet av juni.