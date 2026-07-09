Lycka efter nyckelsegern: ”Jättestolt över vad grabbarna presterade”

Dackarna slog Rospiggarna med åtta pinnar och tog två extremt viktiga poäng i slutspelskampen. Lagledaren Morgan Andersson hyllade sitt manskap efter 49–41-triumfen. – Jäkla krigarinställning hos grabbarna, det är jag förbannat glad över, säger Morgan Andersson.

Ett skadeskjutet Dackarna lyckades samla tillräckligt med kraft och energi för att bärga samtliga två poäng i viktiga bortamatchen mot Rospiggarna på onsdagskvällen.

– Jag är jävligt glad. Grym inställning och bra krigat från samtliga. Det var ingen dans på rosor, säger Morgan Andersson och kopplar det till stjärnan Artem Lagutas struliga kväll:

– Vår nummer ett är i backen två gånger och kan inte fullfölja tävlingen, då får andra förare kliva fram.

"Match med slutspelskaraktär"

Morgan Andersson tar bland annat upp Matias Nielsens imponerande heatseger i 13:e heatet efter att ha inlett kvällen med 2+1 på de tre inledande heaten.

– Matias hade det tufft. Det var en avvägning om vi skulle ha kört Tomas (H Jonasson) på bana ett i 13:e heatet, men han var så jäkla påkopplad, går ut och vinner heaten. Jag är jävligt glad över hur de krigade idag och förstod innebörden med hur viktig matchen var. Det var en match med slutspelskaraktär för oss och det är det vi har pratat om. Den har vi haft fokus på under en längre tid.

Matias Nielsen såg till att bibehålla Dackarnas ledning med åtta poäng och segern säkrades via ett oavgjort 14:e heat.

– Hade han (Matias) gått ut och nollat där hade du förmodligen frågat varför jag inte körde Tomas. Matias var självklart besviken över sin insats i går och vi frågade om han var redo. Han svarade ”Ja, det här ska jag ha och jag måste bidra” och det var det han gjorde.

Det finns flera positiva heat och insatser som Morgan Andersson lyfter fram efter segern.

– Reserverna går ut och tar en femetta i tolfte heatet. Tomas (H Jonasson) kommer in istället för Artem, rör om i grytan och leder 14:e innan Michelsen (Mikkel) får fatt på honom. Timo gör en kanoninsats och det var längesen jag såg honom jobba så hårt på hojen. Jakub (Krawczyk) kommer upp och har överraskat stort båda dagarna efter att Bastian (Pedersen) blev skadad.

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"Koppla greppet får stå för dig"

Tomas H Jonasson fick bra träff på sin åkning i 14:e heatet och såg till att segern landade i Målillalagets favör.

– Vi stod med hjärtat i halsgropen och han själv visste inte var han skulle hamna. Ibland får man kliva över lite i inställning, mentalitet och krigahjärta. Jag är jättestolt över vad grabbarna presterade i dag och att de verkligen visade klubbhjärta. De gör verkligen allt de kan för att vi ska vara med i augusti när slutspelet börjar.

Dackarna kliver upp på nio poäng och en trygg slutspelsplats, sju poäng före jagande Rospiggarna under strecket.

Hur ser du på att ni kopplar greppet om slutspelsplatsen?

– Koppla greppet får stå för dig. Vi har mer pratat om att vi kan sätta oss i en bra position och jag nöjer mig med det. Rospiggarna har Piraterna hemma och borta kvar så det är inte klart på något vis. Vi själva har satt slutspelsstämpel på Piraterna hemma och borta och den här matchen nu när vi har haft så jäkla mycket skador.

"Andra förare som kliver fram"

För att återgå till Artem Laguta så hade han en strulig kväll med en tredjeplats i heat ett, fall och utesluten i heat två, heatseger i heat tre och fall och inte redo för körning i omstarten i heat fyra.

– Han kan inte ens ta emot sig även om han kör med ett specialskydd. Det är klart att jag ville ha ut honom till 14:e heatet, men han var inte redo. Då kände man ”fan, ska de här inte gå vägen”, men då får vi glädje av Vetlandasonen (Tomas H Jonasson) kan man säga.

När Artem Laguta tog sin heatseger blev det en miss som gjorde att Jakub Krawczyk tvingades avbryta.

– Det blev helt galet när han och Krawczyk var ute i heat elva. Vi höll på att slå spiken i kistan och ta jordens femetta, men det blev inte riktigt bra.

Morgan Andersson är supernöjd över lagets insats.

– Jäkla krigarinställning hos grabbarna, det är jag förbannat glad över. Det gillar man som lagledare. Artem skulle ha varit vår ledande förare och det är han som har minst framgång i dag. Det är andra förare som kliver fram och det är för jäkla roligt att se.