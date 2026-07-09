De har gjort dokumentärfilm om GP-tävlingarna i Målilla: ”Det är historia”

De tidigare journalistkollegorna Niclas Wimmerberg och Karin Ahlgren är aktuella med en dokumentärfilm om Grand Prix i Målilla. Foto: Privat

Lagom till Målillas förmodligen sista GP-helg släpper de tidigare journalistkollegorna Niclas Wimmerberg och Karin Ahlgren dokumentärfilmen ”Målilla Grand Prix eller en man som faktiskt heter Ove”.

Under journalistuppdrag för SVT Kalmar i Målilla blev Niclas Wimmerberg och Karin Ahlgren nyfikna på hur den lilla orten lyckas arrangera ett speedway Grand Prix varje år. Nu är de aktuella med en film, som går på djupet kring sakerna som inte fick plats i nyhetsflödet.

– Som journalist träffar man folk lite hastigt, gör saker och sedan känner man att det finns mer att berätta, säger Karin Ahlgren och fortsätter:

– Jag kände hela tiden att det finns mer att berätta, i synnerhet från Målilla. Jag var där flera gånger och träffade de som var engagerade i speedwayen inför stora GP-tävlingar.

Filmen handlar om drömmar och vilja

Dokumentärfilmen handlar om gemenskapen i Målilla och att man kan göra vad som helst, så länge man har en dröm och en vilja.

– Egentligen är det ganska fantastiskt att den här lilla, lilla orten med 1 400 invånare år efter år efter år lyckas arrangera en så stor tävling. Det är det som vi vill lyfta fram. Mycket beror naturligtvis på att det är rätt människor som är envisa, uthålliga och där är det Ove Johansson som varit ordförande i många år och aktiv i klubben.

Filmens titel hedrar speedwayprofilen Ove Johansson, som var den som såg till att GP-tävlingarna hamnade i Målilla. Filmen är inte en faktafilm om förarnas däck eller en instruktionsbok för hur man sköter en speedwaybana på bästa sätt. Det är en film om skaparkraften i det lilla samhället Målilla och människorna i motorklubben Dackarna.

Arbetet med filmen har pågått sedan december 2024 och under sommaren 2025 var Niclas Wimmerberg och Karin Ahlgren på plats i Målilla under GP-helgen med fyra extra fotografer. Längs arbetets gång har de träffat många människor som delat med sig av sina tankar, och berömt deras arbete.

– Det var många som sa ”åh, vad roligt” och sen när de förstod att Ove är väldigt synlig har folk sagt att det är kul att han får synas. Lite så är det, för han har varit en slitvarg, menar Karin Ahlgren.

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”Det här är historia”

När filmprocessen började lida mot sitt slut så kom även nyheten att sommaren 2026 kan vara den sista sommaren som GP arrangeras i Målilla, innan Västervik tar över till sommaren 2028.

– Då fick vi ta en extra tur till Målilla och då träffade vi Ove en sista gång. Han känner sig nog också ganska nöjd för att de har hållit i gång det i 20 år.

Idag är Karin Ahlgren nöjd med slutresultatet, men även tacksam för att de tog tag i projektet, precis innan det annars skulle vara för sent.

– Jag tror att det blev så bra det kunde bli, sen är jag väldigt nöjd för att samla in det som kunde göras, för det här är ju historia på ett sätt.

Hon menar att även om speedwayen kommer fortsätta leva vidare i Målilla genom Dackarnas tävlingar bär Grand Prix-eran på en annan historia.

– Det är historia med en sån här världstävling, för det kommer publik från jättemånga länder och det pratas alla möjliga språk där. Det är verkligen en internationell plats.

Premiär i helgen

Det var planerat att filmen skulle ha premiär under en GP-helg, även om Niclas Wimmerberg och Karin Ahlgren inte hade kunnat ana att det skulle bli den sista GP-helgen.

Filmen är omkring 20 minuter och kommer att visas på Skeppet i Målilla totalt åtta gånger under fredags- och lördagseftermiddagen.

– Vi tänker också att de som är på GP:t kan gå ifrån en liten stund och kika.

Vad tror du om intresset för visningarna?

– Jag hoppas verkligen att det kommer folk. Det skulle vara så roligt att få visa den här, för jag tycker filmen är fin och ger en varm känsla.

Finns det möjlighet att filmen kommer gå att streama någonstans eller liknande?

– Det är väl inte omöjligt. Vi är inte riktigt färdiga där, men vi hoppas att man ska kunna se den mer än bara på Skeppet.