DEBATT: Sommar i skogen ger framtidstro

"Jag har vuxit upp med skogen. Den har alltid varit en självklar del av mitt liv, en plats för arbete, återhämtning och gemenskap", skriver debattören Christoffer Cederstrand från Centerpartiet i Vimmerby kommun. Foto: MostPhotos

Det är något särskilt med en svensk sommardag. Doften av nyklippt gräs, en promenad längs en skogsväg, fågelsången och skuggan från de stora träden när solen står som högst. För mig är det en påminnelse om hur nära vi lever naturen här i Småland.

Jag har vuxit upp med skogen. Den har alltid varit en självklar del av mitt liv, en plats för arbete, återhämtning och gemenskap. Men ju äldre jag blivit, desto mer har jag också förstått vilken betydelse skogen har för hela vårt samhälle.

Den ger jobb åt tusentals människor, skapar företagande och håller landsbygden levande. Den bidrar med exportintäkter som stärker Sveriges ekonomi och ger oss en förnybar råvara som kan ersätta fossila material. Ett aktivt och hållbart skogsbruk är inte motsatsen till klimatarbete det är en viktig del av lösningen.

Samtidigt måste vi värna den biologiska mångfalden. Vi ska ta ansvar för hotade arter och värdefulla miljöer. Men det måste ske med tydliga regler och respekt för dem som äger och brukar skogen. Artskyddsförordningen har under lång tid skapat osäkerhet för många markägare. Jag delar Centerpartiets uppfattning att vi behöver ett regelverk som bygger på vetenskap, rättssäkerhet och respekt för äganderätten. Om samhället begränsar hur en markägare får använda sin mark ska det också finnas en rimlig ersättning.

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Men natur handlar inte bara om skogen utanför samhället. Den finns också mitt ibland oss. Jag hoppas att vi fortsätter att plantera träd och utveckla gröna miljöer i våra tätorter. Träden ger svalkande skugga under varma sommardagar, hjälper till att ta hand om regnvatten och skapar livsmiljöer för bin, fjärilar och fåglar. Grönska gör våra samhällen vackrare, tryggare och mer levande.

Jag vägrar tro att vi måste välja bort det ena för att få det andra. Vi kan bruka skogen och marken och samtidigt skydda det levande runt omkring oss. Det kräver bara att vi tar ett personligt ansvar, använder vårt sunda förnuft och planerar för dem som kommer efter oss.

Nu när sommaren är som vackrast hoppas jag att fler tar sig tid att stanna upp en stund. Ta en promenad i skogen, sätt dig i skuggan av ett stort träd eller lyssna på fågelsången i den lokala parken. Då blir det också lätt att förstå varför skogen och våra gröna miljöer är värda att vårda inte bara för vår egen skull, utan för våra barns och barnbarns framtid.

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Låt oss fortsätta utveckla ett Sverige där skogen får växa, brukas och bevaras. Där landsbygden har framtidstro och där våra samhällen blir grönare. Det är ett Sverige jag gärna vill lämna vidare till nästa generation.

Det räcker med politiker som bara ser skogen från ett skrivbord i Stockholm. Nu behövs politiker som faktiskt lyssnar på dem som lever med den varje dag. Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Christoffer Cederstrand

Centerpartiet Vimmerby kommun