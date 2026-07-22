Loppet till minne av Moa växer, skapar gemenskap och firar fem år

Carin Närklin Andersson ser med tillförsikt fram emot den femte upplagan av Moaloppet i Virserum i mitten av augusti. Foto: Tina Bågenhammar

Det som var tänkt som ett engångslopp har blivit en tradition som lever vidare och utvecklas. I år firar Kent Andersson och Carin Närklin Andersson hela fem år som arrangörer av Moaloppet i Virserum. – Vi hoppas såklart att vi kan slå ett nytt rekord, säger Carin Närklin Andersson.

Moaloppet i Virserum arrangeras till minne av Moa Andersson, en engagerad, driven och social tjej från Virserum som hastigt gick bort i en hjärnsjukdom vid 19 års ålder för lite mer än nio år sedan.

Moas föräldrar Kent och Carin och syster Mimmi har arrangerat Moaloppet, ett lopp för barn och ungdomar upp till 14 år, i fyra år och ser nu fram emot den femte upplagan av springloppet söndagen den 16 augusti.

– Tanken var att vi skulle göra det här minnesloppet för Moa en gång och i år har vi femårsjubileum. Det som har gjort att vi har orkat fortsätta är att vi har fått så positiv respons, fina sponsorer och ett sånt stöd från alla funktionärer, säger Carin Närklin Andersson.

Hur länge tänker ni att ni ska fortsätta arrangera Moaloppet som har vuxit sig stort, blivit tradition och är uppskattat av besökarna?

– Det vet vi inte riktigt. Nu har vi i och för sig kommit in i det, knutit mycket kontakter och fått rutin på det. När vi började med detta hade varken jag, Kent eller Mimmi någon aning om hur vi skulle gå till väga. Vi fick ta hjälp av folk som hade engagerat sig och vi ringde och kollade runt och började i liten tappning. Vi har fått mycket stöd, feedback och respons under resans gång. Utan alla som hjälper oss runt omkring hade vi aldrig kunnat göra det, säger Carin Närklin Andersson.

"Mån om att stärka gemenskapen i Virserum"

I år är det över 60 funktionärer som hjälper till och möjliggör motionsloppets genomförande.

– Varje år är det folk som hör av sig till oss, frågar om vi vill ha hjälp på Moaloppet och säger att de vill hjälpa till. Det gör så gott i hjärtat – och arbetet blir så mycket lättare kring Moaloppet när man har funktionärer som verkligen vill hjälpa till.

För Kent och Carin är det viktigt att hålla det i Moas anda med gemenskap, att engagera barn till rörelse, att alla ska känna sig välkomna och delaktiga och att man gör sitt bästa efter egen förmåga.

– Vi vill ha loppet i Moas anda och uppmuntra till rörelseglädje och rörelse för barn och ungdomar – och det ligger hela familjen väldigt nära. Att ha ett springlopp i Virserum var en tanke om Moa väckte hos oss. Vi har under de här sett att det har blivit viktigt för bygden. Även om man inte springer vill vi att alla ska känna sig välkomna. Det ska vara något för hela familjen och bidra till gemenskapen i Virserum. Moa var väldigt mån om att stärka banden och gemenskapen i Virserum, säger Carin Närklin Andersson.

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T-shirt delas ut till alla deltagare

Precis som tidigare år är platsen densamma med start och mål vid MC-klubbens område och bansträckningar längs med Strandvägen och sjön. I anslutning till MC-klubben sker uppvärmning, servering och livemusik. Deltagarna springer, beroende på klass, sträckor på 400, 900 eller 1 400 meter.

– Vi hade från noll till 16 år de första åren, men vi har gått ner till 14 år eftersom det är väldigt svårt att få äldre barn att springa. Vi har flest barn mellan tre och tio år.

För första gången kommer samtliga springande barn belönas med en specialdesignad T-shirt som visar att man har sprungit Moaloppet. Alla barn får också en medalj vid målgång.

– Vi har det en jubileumströja och det får de med i startavgiften. Vi vill hålla ett lågt pris för att fler barn ska kunna ha möjlighet att vara med. Vi vill inte att ett barns deltagande ska hänga på ekonomin.

Artist håller i uppvärmningen

Artisten Pidde P uppträder och håller i den gemensamma uppvärmningen inför start.

– Nu när det är femårsjubileum kan vi satsa lite extra. Pidde P är en sprudlande person som satsar på mycket härlig musik och rörelseglädje och vi tycker att det passar in bra i konceptet och med åldersgrupperna som vi har. Han har varit aktuell med både OS- och VM-låten. Det är kul att han kommer till oss då han är mest känd i Skåne och Blekinge.

Flertalet företag och aktörer finns på plats för att hålla besökarna sysselsatta på diverse olika sätt under Moaloppet. Carin Närklin Andersson nämner Svenska kyrkan, räddningstjänsten i Hultsfreds kommun, Virserums Sparbank, Virserums kulturhus, Dackarna med startgrinden, Vetlandaortens ryttarförening med käpphästhoppning, OLW och Kronfågel.

Det kommer i likhet med tidigare år bli utlottning av priser på deltagarnas nummerlappar.

– Vi har fått väldigt mycket fina priser som vi lottar ut på deras nummerlappar. Vi har fått så mycket företag som hjälper oss så att alla kan få ett pris och sedan lottas det om vad det blir.

"Hoppas på nytt rekord"

2025 blev ett nytt rekordår med 194 startande och det tidigare rekordet med 175 startande var från 2024. Nu är siktet inställt på att ta sig över 200 deltagare.

– Vi hoppas väl att vi kan slå ett nytt rekord och vi ser att anmälningarna börjar droppa in nu. I jämförelse med i fjol är det fler som har anmält sig tidigt i år. Det är roligt att vi har ett ökat intresse och vi hoppas på nytt rekord och fint väder. Vi har haft sån tur med vädret så vi hoppas att vädergudarna är med oss i år igen.