VÄSTERVIK FÖLL KNAPPT – VAR I LEDNING MED TVÅ HEAT KVAR

Västervik Speedway var i förarsätet med två heat kvar borta mot Lejonen, men det slutade med en knapp 43-47-förlust. Foto: Hans Lindqvist

Västervik var i ledning med 40–38 efter heat 13. Det räckte inte för att knyta ihop säcken och ta poäng i Gislaved. Lejonen tog en femetta i heat 14, en fyrtvåa i nomineringsheatet och vann matchen med 47–43.

Västervik gjorde processen kort med bottenlaget Rospiggarna på måndagskvällen och vann med stora siffror. I kväll fortsatte trematchersveckan med bortamatch mot Lejonen.

Lagen följdes åt i en jämn och tät match och det var inget lag som lyckades dra iväg i poängprotokollet. Ställningen var 15–15 efter fem heat, 21–21 efter sju heat, 36–36 efter tolv heat.

Första gången som Västervik lyckades gå upp i ledning var i heat 13 när Robert Lambert och Mads Hansen ordnade en fyrtvåa och såg till att gästerna ledde med 40–38.

Lejonen gav svar på tal med en femetta i 14:e heatet, en fyrtvåa i nomineringsheatet, vann matchen med 47–43 och la beslag om de två lagpoängen. Returmötet körs på Hejla Arena i Västervik i morgon och Västervik har bra chans på bonuspoängen.