VÄSTERVIK FÖLL KNAPPT – VAR I LEDNING MED TVÅ HEAT KVAR

Förarpoäng, Lejonen:
1) Mateusz Cierniak 9+1 poäng (4 heat)
2) Pawel Przedpelski 5 poäng (4 heat)
3) Bartosz Zmarzlik 14 poäng (5 heat)
4) Casper Henriksson 5+1 poäng (4 heat)
5) Kacper Woryna 7+1 poäng (5 heat)
6) Mathias Törnblom 7 poäng (4 heat)
7) Alfons Wiltander 0 poäng (4 heat)
Förarpoäng, Västervik:
1) Robert Lambert 10 poäng (5 heat)
2) Rohan Tungate 5+1 poäng (4 heat)
3) Jacob Thorssell 4 poäng (4 heat)
4) Mads Hansen 9+1 poäng (5 heat)
5) Grzegorz Zengota 6 poäng (4 heat)
6) Anton Karlsson 5+1 poäng (4 heat)
7) Victor Palovaara 4+1 poäng (4 heat)