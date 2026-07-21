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VÄSTERVIK FÖLL KNAPPT – VAR I LEDNING MED TVÅ HEAT KVAR

Västervik Speedway var i förarsätet med två heat kvar borta mot Lejonen, men det slutade med en knapp 43-47-förlust. Foto: Hans Lindqvist

VÄSTERVIK FÖLL KNAPPT – VAR I LEDNING MED TVÅ HEAT KVAR

SPEEDWAY 21 juli 2026 21.21

Västervik var i ledning med 40–38 efter heat 13. Det räckte inte för att knyta ihop säcken och ta poäng i Gislaved. Lejonen tog en femetta i heat 14, en fyrtvåa i nomineringsheatet och vann matchen med 47–43.

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Västervik gjorde processen kort med bottenlaget Rospiggarna på måndagskvällen och vann med stora siffror. I kväll fortsatte trematchersveckan med bortamatch mot Lejonen.

Lagen följdes åt i en jämn och tät match och det var inget lag som lyckades dra iväg i poängprotokollet. Ställningen var 15–15 efter fem heat, 21–21 efter sju heat, 36–36 efter tolv heat.

Första gången som Västervik lyckades gå upp i ledning var i heat 13 när Robert Lambert och Mads Hansen ordnade en fyrtvåa och såg till att gästerna ledde med 40–38.

Lejonen gav svar på tal med en femetta i 14:e heatet, en fyrtvåa i nomineringsheatet, vann matchen med 47–43 och la beslag om de två lagpoängen. Returmötet körs på Hejla Arena i Västervik i morgon och Västervik har bra chans på bonuspoängen.

Fakta

Förarpoäng, Lejonen:

1) Mateusz Cierniak 9+1 poäng (4 heat)

2) Pawel Przedpelski 5 poäng (4 heat)

3) Bartosz Zmarzlik 14 poäng (5 heat)

4) Casper Henriksson 5+1 poäng (4 heat)

5) Kacper Woryna 7+1 poäng (5 heat)

6) Mathias Törnblom 7 poäng (4 heat)

7) Alfons Wiltander 0 poäng (4 heat) 

Förarpoäng, Västervik:

1) Robert Lambert 10 poäng (5 heat)

2) Rohan Tungate 5+1 poäng (4 heat)

3) Jacob Thorssell 4 poäng (4 heat)

4) Mads Hansen 9+1 poäng (5 heat)

5) Grzegorz Zengota 6 poäng (4 heat)

6) Anton Karlsson 5+1 poäng (4 heat)

7) Victor Palovaara 4+1 poäng (4 heat)

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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