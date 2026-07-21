Dackarna föll stort: "Ett test för att se hur vi ligger till på vissa håll"

Den på förhand tuffa uppgiften i Kumla blev minst lika tuff i verkligheten. Dackarna förlorade med 31–59 mot nya serieledaren Indianerna.

Dackarna fick, precis som många gånger tidigare på bortaplan, en mardrömsstart på matchen med ett 4–14-underläge efter tre körda heat. Även om Dackarna steppade upp efter den kämpiga starten (läs Timo Lahti och Andreas Lyager) var gänget från Målilla flera nummer för små.

Indianerna visade ingen pardon och körde över Dackarna med 59–31 i dubbelmötets första möte.

"Några som inte riktigt hängde med"

Dackarnas lagledare Morgan Andersson ville helst blicka framåt när vår tidning ringde honom efter matchens slut.

– Jag säger väl inte så mycket mer än att det är tre timmar kvar på det här dygnet och att vi sedan får ladda om till matchen i morgon då vi kommer med ett annat lag, säger Morgan Andersson.

Vad hade du för tankar när du begav dig till Kumla i dag?

– Jag ville se vilka det är som hänger med på en sån här typ av bana och mot ett sån här typ av lag.

Vad tycker du om förarnas prestation på ovalen?

– Både positivt och negativt vill jag säga.

Vilka är de positiva bitarna?

– Timo gör det kanonbra och Andreas sliter på riktigt bra på en sån här bana och mot ett sånt här lag som har bra killar med bra utrustning. Vi hade väl några förare som inte riktigt hängde med på banan.

Vilka bitar gör dig mest besviken?

– Att vi inte tar mer poäng, givetvis. Det är bara att titta på laguppställningarna. Det var ett test för att se hur vi ligger till på vissa håll.

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"Bra fjong i motorerna"

Jakub Krawczyk, Tomas H Jonasson, Avon Van Dyck och Sammy Van Dyck körde tillsammans ihop åtta av Dackarnas 31 poäng. Övriga poäng svarade Timo Lahti och Andreas Lyager för.

– Jakub gjorde två jättebra tävlingar för oss för två veckor sedan. Han kom in i det galet, hittade inte rätt med farten, fick inte till starterna och åkte banan fel. Det är första gången han är här och vi försökte rita upp för att visa hur han skulle åka banan, men han höll på och knöla med lite galna spår.

Lika tungt var det för Jonasson och bröderna Van Dyck på ovalen i Kumla.

– Om vi ska vara nöjda ska vi givetvis prestera bättre i en sån här match och det känner de själva med. Det gäller att ha fart och bra fjong i motorerna på den här banan.

Dackarna fick återigen en tuff start på en bortamatch.

– Vi kommer ut dåligt i första blocket och det har vi gjort i varenda bortamatch känns det som. Vi tappade bara två poäng i block två och tre och sedan rasade det lite på slutet. Jag är också realistisk och vet att vi har bättre lag bara vi får tillgång till alla förare. Det var ett bra test och grabbarna får själva känna var de står mot ett sånt här typ av motstånd.

"Ska kunna bjuda upp till en bättre match"

Returmötet körs i Målilla i morgon kväll.

– Det blir en jäkla tuff uppgift, men vi ska på pappret ha större chanser än vad vi hade i dag.

Hur ser du på era chanser att vinna matchen?

– 46 poäng är målsättningen, något annat kan vi inte sträva efter. Förhoppningsvis ska vi kunna bjuda upp till en bättre match. Jag hoppas att det kan fälla avgörande nu när vi är på vår hemmabana. Det är en djävulsk tuff uppgift och de har jäkligt bra form på vissa kilar som går som tåget.

In i laget kommer både Artem Laguta och Matias Nielsen. Dackarnas överenskommelse med Laguta är en match i Sverige denna vecka och Matias Nielsen missade dagens match av privata skäl.

– Egentligen skulle inte Matias kunna åka något, men han lyckades komma loss till matchen i morgon. Det blir Avon Van Dyck tillsammans med Matias Nielsen på reservplats.