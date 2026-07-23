DEBATT: En röst på S är en röst för fortsatt straffrabatt

Sverigedemokraterna har tillsammans med regeringen drivit fram en omläggning av svensk kriminalpolitik. Fokus ska ligga på brottsoffers upprättelse och på att skydda samhället från dem som begår grova brott. Därför har vi lagt förslag på att avskaffa den orättvisa mängdrabatten, använda hela straffskalan och ta bort flera av de så kallade billighetsskälen som idag leder till lägre straff.

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Socialdemokraterna har nu tydligt markerat att de motsätter sig dessa förändringar, de kommer att rösta nej till förslagen i sommar. Om Socialdemokraterna får makten kommer därför serievåldtäktsmän även fortsättningsvis få rabatt när de våldtagit flera gånger, 66 procent rabatt för våldtäkt nummer två och 83 procent för nummer tre. Pedofiler kommer få strafflindring därför att domen påverkar deras yrkesliv och inte ens de mest hänsynslösa sexualbrotten kommer kunna mötas av maxstraffen i straffskalorna.

Det är ytterst en fråga om vilket budskap samhället ska skicka till den som utsatts för våldtäkt, övergrepp eller andra grova brott. När straff rabatteras upplever många brottsoffer att deras lidande väger lättare än gärningsmannens väl och ve. Brottsoffer tvingas leva i rädsla medan grova brottslingar får rabatt på sina brott.

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Sverigedemokraterna vill vända på detta. Den som begår flera brott ska som utgångspunkt straffas för varje brott. Den som utsätter barn för övergrepp ska mötas av hårda och kännbara straff. Samhällets första skyldighet är att skydda oskyldiga människor, inte att hitta nya skäl att sänka straffen för dem som förstört andras liv.

Valet den 13 september handlar därför om mer än partifärger. Det handlar om rättvisa. Socialdemokraterna tillsammans med MP, V och C väljer att försvara ett system med fortsatt straffrabatt. Sverigedemokraterna väljer brottsoffrens sida. Kort sagt: En röst på vänsterpartierna är en röst för daltande med serievåldtäktsmän, pedofiler och andra brottslingar. En röst på Sverigedemokraterna är en röst för brottsoffrens trygghet, rättvisa och upprättelse.

Henrik Vinge (SD), vice partiledare och ordförande i justitieutskottet

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot

Martin Kirchberg (SD), regionråd