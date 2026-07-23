Trivsam auktion i Lönneberga hembygdsgård – här är bildsvepet

Auktionen i Lönneberga hembygdsgård ses av många som Lönnebergaveckans höjdpunkt. I tisdags eftermiddag var det dags för Lasse Oskarsson att återigen leda utropen inför besökarna i vackert juliväder.

I år hade majoriteten av föremålen kommit från ett och samma hem enligt Lasse. Variation fanns det gott om - trasmattor, grovdamsugare, fiskeutrustning och drag, keramik och hemelektronik. De som kommit för att hitta fynd för någon hundralapp var nog inte besvikna. Även om det blev lite huggsexa på vissa föremål som en låda med leksaksbilar där Lasse trodde det kunde finnas exemplar med samlarvärde.

Inte heller vädret gjorde nog någon besviken. 23 plusgrader och sol ute på gårdsplanen gjorde det till en trivsam höjdpunkt både för lokalborna och de som tog en semestertripp till Lönneberga. Ovan ser ni ett bildspel från tisdagens auktion.