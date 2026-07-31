Möt Harry och Olle - killar med viktiga uppgifter i fotbollslaget

Olle Carlsson är målvakt i ett av Vimmerbys P13-lag. Foto: Stefan Härnström

Lagkaptener och målvakter är viktiga i ett fotbollslag. De ska vara personer att lita på och får ta ett stort ansvar. Vi mötter Harry Viborg från Hultsfreds FK som är lagkapten i ett av P10-lagen och Olle Carlsson som vaktar kassen i ett av Vimmerby IF P13-lag på Bullerby Cup.

Harry Viborg är lagkapten för Hultsfreds HK 2:s P10-lag och berättar för vår tidning att laget är taggat inför torsdagens första match mot Ekängens IF.

Han tycker det är väldigt varmt på Ceosvallen den här dagen och att detta är hans första Bullerby Cup. Han är faktiskt osäker på hur han blev lagkapten.

- De valde mig, svarar han och ler mot laget som övar back- och anfallsövningar på planen.

Olle var nöjd med inledningsmatchen

Olle Carlsson och backarna fick stå emot ett vilt satsande Väskinde AIS som försökte kvittera VIF:S 1 - 2-ledning. Det backlinjen inte stoppde fick Olle rädda under de sista minuterna. Det var inte bara svettigt från det fysiska för det stekte på bra under lunchtid när temperaturen stod på 30 plusgrader. Men själv verkar målvakten avslappnad och analyserar sitt och lagets jobb i matchen.

- Det var skönt och bra, det var inte så mycket tryck. Vi hade bra spel och backarna jobbade bra.

Hur var det med solen?

- Näe, den var inte så mycket i vägen. Den var mest bakom ryggen.