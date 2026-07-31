Därför är det inte eldningsförbud i norra länet – vill se nationell förändring

Peter Helge är räddningschef i Vimmerby kommun och motiverar varför man inte infört eldningsförbud i norra länet. Foto: Tess Hartikka

I nio av tolv kommuner i länet är det eldningsförbud. De tre som sticker ut är Vimmerby, Hultsfred och Västervik. – Vi tre räddningstjänster har varit överens. Vi ser inte den där torkan riktigt, säger Peter Helge, räddningschef i Vimmerby kommun.

Under torsdagen gick SMHI ut med att det rådde extremt stor brandrisk i norra länet. Den som hängt med i sommar kanske då skruvade på sig och ifrågasatte varför det är eldningsförbud i alla länets kommuner utom just Vimmerby, Hultsfred och Västervik?

En förklaring kan förstås vara att just de här tre kommunerna tillhör ledningscentralen i Jönköping, vilket övriga kommuner i länet inte gör.

En av räddningscheferna, Peter Helge, säger att frågan om eldningsförbud är komplex.

– Om en kommun ska införa eldningsförbud ska det vara motiverat utifrån prognoserna som ligger. Ska man ta ett eldningsförbud är det kommunalrådet som fattar beslutet. Det är ett politiskt beslut eftersom det inskränker på det allmänna och är en ganska stark påverkan på det sättet, säger han.

Men ni är väl ändå någon form av expertmyndighet i den här frågan och ger det till politiken?

– Vi förordar ett sådant beslutsunderlag, det stämmer, och de har aldrig ifrågasatt oss på ett sådant beslutsunderlag.

För att överväga ett eldningsförbud krävs att det är flera dagar i följd med höga brandriskvärden.

– Varje gång vi har tittat och det är torrt, så kommer det en regnskur därefter. Det är inte den här torkan riktigt som det har varit andra somrar. Nu till helgen igen blir det regn enligt prognosen. Om en familj ser fram emot att ge sig ut och grilla i skogen och kommunen har infört eldningsförbud så blir det en inskränkning åt det hållet.

Tycker att man kan vända på det

Peter Helge vill också poängtera att ett eldningsförbud inte fråntar den enskilde ansvaret på något sätt eller vice versa.

– Man ska själv också titta på prognoserna. Som det är nu avråder vi från att elda, men det är inte riktigt det läge det har varit. Skulle det fortsätta som nu, då kan det bli så att vi inför det. Vi bevakar det här hela tiden och gör hela tiden den avvägningen. Man ska också komma ihåg att eldningsförbud bara tar upp en liten del av det här. När det gäller maskiner i skogen och den biten, så följer skogsbolagen prognoserna. Är det över vissa värden så använder de inte kedjor eller så arbetar de inte i skogen, säger han och fortsätter:

– Eldningsförbudet handlar mer om privatpersonen som ska ut och grilla och göra upp en eldstad. Den som ska göra upp eld bär alltid ansvaret.

Har ni varit överens ni tre räddningstjänster i norra länet?

– Vi har varit överens och blir det åt andra hållet blir vi också snabbt överens.

Han tycker också att man kan vända på argumentationen.

– Det kan ju vara intressant att tänka varför de andra kommunerna har eldningsförbud en dag när det regnar? Men det får stå för dem, säger han.

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Vill se nationell förändring

På sikt har Peter Helge förhoppningar om en nationell förändring.

– Min dröm, och det ska jag jobba för, är att man kan ha ett dynamiskt eldningsförbud. Som under torsdagen när det är torrt kan man införa det eller om man ser att det är dagar med en femma eller högre brandriskvärde. Som fredag, när det är en fyra, då avråder vi från att elda. I helgen är det en tvåa och då säger vi ingenting. Drömmen vore att eldningsförbudet kan följa hur det ser ut varje dag. Det skulle få en helt annan kraft, om det följde det verkliga värdet, säger han.

Det här är inget kommunen ensamt kan fatta beslut om.

– Det går inte att skriva en lokal föreskrift om det här, så det är något vi nationellt måste jobba för och de här frågorna diskuteras ju varje år.

Ett eldningsförbud omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Övriga kommuner i länet har haft eldningsförbud sedan tidigt i juli.