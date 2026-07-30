Inte oväntat – Målilla var varmast i hela landet

Målilla var varmast i hela landet med 32,7 grader. Hur varmt hade du? Foto: Arkivbild

Det har varit en varm dag på många håll. Varmare än på länge. Inte minst i Målilla.

SMHI:s temperaturmätning, som visar dygnets högsta och lägsta uppmätta värden från officiella väderstationer i Sverige, säger att Målilla var varmast i landet.

Den högsta uppmätta temperaturen mellan 08.00 och 17.00 var 32,7 grader i Målilla. Horn, som ligger i Kinda kommun i Östergötland, var inte långt efter och hade 32,6.

Ängelholm-Barkåkra Flygplats hade 32,5 och hamnade trea. Gladhammar i Västerviks kommun, som också ofta brukar vara med, tog sig inte in på topplistan.

Kyligast har det varit i Tarfala i Norrbotten. Samma land, samma dag, men där var det endast 6,4 grader. Brr.