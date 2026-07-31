Djursdala gjorde comeback i Bullerby Cup - så tänkte lagkaptenen om första matchen

Djursdala SK är tillbaka i Bullerby Cup med ett blandat P12.lag. Foto: Stefan Härnström

Djursdala SK är tillbaka med ett blandlag på Bullerby Cup efter en handfull års frånvaro. Deras P12 kastades direkt in i ett tufft möte med Glömminge-Algutsrum IF. DSK:s lagkapten Edwin Nilsson berättade om läget i laget efter matchen.

Det var ett svettigt Djursdala som spelade i värmen. Många lag tog med hinkar för spelarna att doppa huvudet i. Nioårige lagkapten Edwin Nilsson (som snart blir tio) var nöjd med insatsen när han talade med vår tidning och laget har planer på hur de ska vinna i de följande matcherna.

Vad tyckte du om motståndet?

- De är bra, spelar bra... det var en bra match också.

Vad säger du om er insats?

- Vi är bra men förlorade, men vi har alltid en andra chans. Vi har två matcher per dag till lördag.

Kommer ni snacka ihop er?

- Ja, vi kommer snacka och försöka göra idéer så vi kan spela fram och spela boll.