Konkurs för företag i Vimmerby

Aktiebolaget Mopan AB har försatts i konkurs. Företaget registrerades 17 juni 2019 och har haft sitt säte i Vimmerby. Konkursen har nu registrerats hos Bolagsverket och inleddes den 30 juli, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Beskrivningen av företaget har varit "Bolaget ska äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet " och företaget har haft ett aktiekapital på 50 000 kronor.

Styrelseordförande var Morgan Svensson, 59 år, och totalt har tre personer suttit i företagets ledning.

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