FEM PUNKTER: Respektlöst, kaxigt och säsongens bästa insats, VH

Vilken start, VH!

I de två senaste bortamatcherna mot AIK och Troja-Ljungby har Vimmerby Hockey varit helt utspelat under första perioden. Nu såg det helt annorlunda ut. VH startade piggt och satte press på serieledaren direkt. 6-0 i skott speglade visserligen inte helt matchbilden – Björklöven hade faktiskt både ett stolpskott och ett missat öppet mål – men VH agerade precis så respektlöst och kaxigt som Eric Karlsson pratat om på förhand. Att det var jumbon och serieledaren som möttes syntes inte alls på isen och uppehållet verkat ha gjort VH gott.

Säsongens bästa period

Om VH imponerade i första perioden var det ingenting mot hur det såg ut i period nummer två. Gästerna från Vimmerby dominerade långa stunder spelmässigt och gjorde två snarlika mål med trafik och styrningar framför kassen. Två skolboksexempel på hur man gör mål i ishockey. Det är många matcher där VH har skapat chans på chans men inte fått någon utdelning, men här slank puckarna plötsligt in. Elliot Ekefjärd pratade i pausen inför den tredje perioden om att de diskuterat det mentala och att VH-spelarna verkligen trodde på sig själva ikväll. Det syntes.

Nyförvärven visade framfötterna direkt

Elias Lindgren såg hemma ut direkt i VH-tröjan. Klok och lugn med pucken och nyförvärvet bjöd på flera offensiva initiativ. Och vilket mål sen! När matchen stod och vägde i tredje perioden klev backen fram och pricksköt in det så viktiga 1-3-målet. Räkna med att Lindgren bara kommer bli bättre ju mer säsongen går och han kan visa sig bli guld värd för VH. Hugo Orrsten då? Ja, den unge forwarden såg lovande ut både i spelet med och utan puck och fick med sig en assistpoäng till kvitteringen. Här ser Pelle Johansson ut att ha hittat rätt dubbelt upp.

Fin effekt på nya formationen

Eric Karlsson kastade om i kedjorna inför matchen och Jakob Karlsson bytte plats med Arvid Caderoth. Hur det gick? Ja, VH inledde piggt och satte tidig press på Björklöven. Med lite flyt hade Caderoth öppnat målskyttet och i andra perioden fick Elliot Ekefjärd utdelning med en läcker styrning. Caderoth såg skarpare ut i sin nya omgivning och låg bakom en del farligheter. Den nykomponerade andrakedjan med Caderoth, Ekefjärd och nye Orrsten såg genomgående intressant ut och lär få fortsatt förtroende. Björklöven hade väldigt svårt att få grepp om den tunga och hårt arbetande trion. Förstakedjan hade lite svårare att skapa lägen, men en sån här kväll är det svårt att vara missnöjd med någon på isen.

VH bröt Björklövens jättesvit

Björklöven hade tagit 20 av 21 poäng i Umeå inför matchen och imponerat enormt. Det är inte här Vimmerby Hockey ska ta sina poäng för att hänga kvar i Hockeyallsvenskan, men det skadar naturligtvis inte med en skräll här och där. Och VH behöver absolut inte be om ursäkt för poängen. Det var en imponerande, solid och genomgående stark insats där hela laget kom upp i en nivå som jag inte har sett tidigare under säsongen. VH spräckte inte bara Björklövens hemmanolla. De visade också med all önskvärd tydlighet att den här upplagan av Vimmerby Hockey kan vinna mot alla lag i serien. Återstår att se om det här var vändningen på VH:s tidigare så svaga bortafacit, men det var i alla fall ett stort, stort steg åt rätt håll.