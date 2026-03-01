FEM PUNKTER: Blir det en ny fest på onsdag?

Vimmerby Hockey är otroligt nära nytt hockeyallsvenskt kontrakt. Här är Simon Henrikssons fem punkter efter 3-2-segern mot AIK.

Osannolikt bra läge med två omgångar kvar

Precis allt gick Vimmerby Hockeys väg den här söndagen. På väg in i hallen följde jag slutsekundsdramat i Uppsala. Först hade Västerås en puck som på något sätt tog sig över mållinjen, men som domarna inte dömde mål för efter videogranskning. Med åtta sekunder kvar träffade Konstantin Komarek kryssribban. Västerås blev alltså helt utan poäng mot Almtuna. Det gav Vimmerby ett otroligt läge inför sin match. Lagom tills att laget skulle kliva ut på isen till matchen mot AIK visste man förutsättningarna. När Vimmerby sedan själva tog chansen och ordnade tre poäng mot AIK sitter man nu i ett otroligt bra läge.

Med två omgångar kvar är man fem poäng före Västerås. Nästjumbon har klart bättre målskillnad, så två poäng till kan komma att behövas. Men trots allt – det är ett osannolikt bra läge Vimmerby satt sig i med två omgångar kvar. Det tror jag samtliga inblandade hade tagit inför säsongen.

Att Västerås nu ska kunna hämta ikapp detta? Jag håller det för högst otroligt.

Vimmerby är alltså ruskigt nära nytt hockeyallsvenskt kontrakt.

Troja är redan körda – positivt inför sista omgången

Redan på onsdag kan Vimmerby Hockey ha försäkrat sig om spel i Hockeyallsvenskan 2026/2027. Antingen via egen seger eller bara att Västerås inte vinner sin match. Oavsett utgång i onsdagens omgång kommer Vimmerby ha ett jätteläge när man åker ned till ett avsågat Troja-Ljungby kommande fredag. Vad betyder det? Ja, vem vet. Det är inte alltid inverkan blir så stor, men ett helmotiverat Vimmerby mot ett Troja som inte lär vilja riskera något inför kvalet bör förstås vara en stor bonus. Detta alldeles oavsett den rivalitet som finns mellan klubbarna. Det är naturligtvis en betydligt mer tacksam motståndare än Björklöven, som Västerås har, även om Umeålaget redan säkrat seriesegern.

Lindgrens oväntade dubbel – VH vann matchen i matchen

Special teams är ett ord jag avskyr. Det verkar ju dock omöjligt att komma på något motsvarande på svenska. Men just special teams blev nyckeln för Vimmerby den här söndagseftermiddagen som övergick i kväll.Två mål på tre powerplay för Vimmerby. Båda signerade Elias Lindgren och båda efter god skymning framför Jonas Gunnarsson. Något VH-supportrarna inte skämts bort med under säsongen. Dessutom överlevde man tre numerära underlägen mot ett AIK, som är ett av seriens starkaste lag i spelformen. VH vann den matchen i matchen och det fällde avgörandet.

Vimmerby svarade upp igen efter en svag insats

Det har nästan blivit standard under den tredje delen av säsongen. Vimmerby svarar alltid upp efter en sämre insats. Nu hände det igen. Efter två bra prestationer i VBO Arena tidigt i veckan var det som bortblåst i fredags. Vimmerby var oigenkännliga i den usla insatsen mot Almtuna och föll också med 5-1.

Något helt annat fick vi se på söndagen. Vimmerby visade en helt annan stabilitet, trygghet och vinnarinstinkt.

Det är imponerande att man hittat sätt att komma tillbaka omgående efter svaga insatser. Det kan visa sig helt avgörande nu när man sitter med dubbla ess på hand inför de två sista omgångarna.

Den plötsliga hemmastyrkan ger drömläge

Vimmerby har, till skillnad från i Hockeyettan, inte alls haft samma tydliga hemmaplansfördel. Nu verkar laget ha hittat något och det i grevens tid. Mot AIK kom den fjärde raka hemmasegern och det kan mycket väl bli så att det är den plötsliga hemmastyrkan som fäller avgörandet. 3-0 mot IK Oskarshamn, 5-1 mot BIK Karlskoga, 3-1 mot Östersunds IK och 3-2 mot AIK.

Nu väntar Södertälje SK i Tigerkulan på onsdag. Är det läge för en tredje fest på Stadshotellet då? Vimmerby kan, genom att ta två poäng om man helt bortser från Västerås match i Mora, säkra det allsvenska kontraktet.

Minns ni Halmstad? Minns ni Tingsryd? Det lär bli ett spring efter biljetter nu.