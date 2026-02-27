FEM PUNKTER: Blekt rakt igenom – men fortfarande allt i egna händer

Ingen klev fram

Eric Karlsson har pratat mycket om alla resterande matcher är som ett slutspel för Vimmerby Hockey. Då måste spelarna också visa det på isen. Mot Almtuna var det ingen som klev fram. Det var blekt rakt igenom och hemmalaget hade inga problem att hålla undan den tidiga ledningen till tre poäng i jakten på slutspel. Vi kan nog räkna med att det ser annorlunda ut både spelmässigt och inställningsmässigt mot AIK på söndag. Det var ett bra tag sedan Vimmerby Hockey gjorde två så här svaga insatser på rad.

Blek start

Fyra ynka skott på mål efter 20 minuter. Låt vara att Vimmerby Hockey fick en jobbig start med dubbla numerära underlägen och ett tidigt baklängesmål, men det var inte mycket som stämde mot Almtuna i den första perioden. Varken offensivt eller defensivt. Det var slarvigt, hafsigt och kändes energilöst. Hemmalaget vann flest dueller och 2-0 på tavlan var långt ifrån orättvist. En förvånansvärt svag inledning utifrån att VH haft mycket av spelet i tidigare matcher mot Almtuna. Även om VH spelade upp sig var det första periodens bleka figur som fällde avgörandet.

En norsk show

Bodö/Glimt, Johannes Hösflot Kläbo, Erling Haaland... Norge har gott om svårstoppade lag och spelare just nu. Hockeyallsvenskan är inget undantag. Med ett hattrick senast mot IK Oskarshamn var Mikkel Öby Olsen femma i hela seriens poängliga inför matchen. 23-åringen har fått ett enormt genombrott under säsongen och bär Almtunas offensiv på sina axlar. Även Vimmerby Hockey har haft svårt att stoppa den skicklige forwarden som gjort fem poäng på tre tidigare möten. I kväll tog det inte ens tre minuter för Öby Olsen att notera en assistpoäng i numerärt överläge. I nästa powerplay fick han ett öppet läge och VH hade genomgående stora problem att hantera den formstarke poängmaskinen. Som när han blev helt ren med Pontus Eltonius i mitten av andra perioden. Då behövde målvakten kliva fram med en jätteräddning för att hålla Vimmerby Hockey kvar i matchen. I tredje perioden fick norrmannen sin revansch när han pangade upp 3-0 i bortre krysset. 4-0-målet var en ren uppvisning när han lekte bort försvaret och lyfte upp fyran. Det är bara att lyfta på hatten.

Tveksamma beslut

Adam Petersson sköt själv när han och Oscar Davidsson åkte sig till ett i två mot ett-läge. Johan Mörnsjö tog emot pucken istället för att nypa direkt i powerplay. Det är inga misstag, men Herman Liv är för vass i målet för att välja fel beslut i avgörande lägen. Vimmerby-spelarna var garanterat väldigt sugna på att få revansch på just Liv efter målvaktens hån i samband med Altmunas straffseger i senaste mötet. Men han fick sista ordet – igen.

Tur med övriga resultat

Första nollan i poängprotokollet mot Almtuna på fyra matcher var såklart en missräkning för ett formstarkt Vimmerby Hockey. Det enda positiva att ta med sig från omgång 49 i Hockeyallsvenskan var att bottenkonkurrenterna Troja-Ljungby och Västerås också förlorade klart. Med tre omgångar kvar att spela är VH fortsatt på säker mark och två av matcherna som återstår är på hemmais: AIK på söndag och Södertälje på onsdag. Med tre raka segrar bakom sig i Tigerkulan borde självförtroendet vara gott. Allting är fortfarande i egna händer och nu gäller det för spelarna att gilla läget och kliva fram när det gäller som mest.