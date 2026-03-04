FEM PUNKTER: Wow, VH – ni tystade alla tvivlare

Wow, VH!

Det blir en tredje säsong i Hockeyallsvenskan för Vimmerby Hockey efter en historiskt stark poängskörd och en imponerande förmåga att kliva fram när det gäller. Det är ett stabilare Vimmerby Hockey som har vuxit in i den allsvenska kostymen på ett helt annat sätt än under debutsäsongen. Eric Karlsson flyttade hem till Vimmerby och byggde ett lag som med kraft visade att de kunde slå alla. Hatten av till tränarduon och sportchef Pelle Johansson som fått utstå kritik under säsongen men som nu har tystat alla tvivlare. Vimmerby Hockey håller sig kvar i Hockeyallsvenskan utan kval. Känn på den.

Ett imponerande lagbygge

Trots seriens lägsta spelarbudget har Vimmerby Hockey lyckats forma ett lag utan fixstjärnor och poänggaranter men med struktur, tydlighet och hjärta för klubbmärket. Runt jul och i början av januari såg det mörkt ut. Förlusterna staplades på rad och spelarna tycktes ha glömt bort hur man gör mål. Men den 16 januari påbörjades vändningen. 4-3 i förlängning hemma mot Västerås följdes upp av en seger borta mot AIK och därefter har VH radat upp starka prestationer, frånsett ett par bottennapp mot Kalmar och Almtuna. Elva poäng på de senaste fem matcherna är otroligt bra gjort.

Tack till Mora

Nu fixade Vimmerby Hockey till slut kontraktet i egen kraft tack vare Gustaf Malmkvists avgörande på straff, men hemmalaget hade knappast gått in med en lika skön och avslappnad inställning i vare sig förlängning eller straffläggning om det hade krävts en bonuspoäng för att vara helt klara. Att Mora gjorde jobbet mot Västerås hade såklart en avgörande betydelse och när publiken fick veta att kontraktet blev det klang och jubel på läktaren. Nu slipper Vimmerby Hockey åka till Ljungby för en ångestladdad match på fredag och kan istället smygbörja firandet redan ikväll och ladda för en lördagskväll på Stadshotellet. Tacka Mora för det.

Mörnsjös magi

Fysmonstret Johan Mörnsjö har genomgående varit en av Vimmerby Hockeys bästa offensiva spelare under säsongen. Efter att ha gjort poäng i sex matcher i rad januari hade forwarden en liten dipp och klev av isen poänglös i fyra raka. Men när det gällt som mest har han varit som bäst. När Vimmerby Hockey var skakat mot Södertälje i första perioden visade snabbskrinnaren vägen med ett mål som osade kvalitet. Poäng i fem raka matcher i den avgörande slutspurten av säsongen talar sitt tydliga språk. Att Johan Mörnsjö stannar i Vimmerby Hockey ytterligare ett år är inte särskilt troligt, men Pelle Johansson bör göra allt han kan för att försöka få till en förlängning.

Ungdomskedjan

August Lissel träffade stolpen. Hugo Lejon likaså. I andra perioden skapade duon tre jättechanser på kort tid i ett enormt byte när Vimmerby Hockey pressade ner Södertälje. Både Lejon och Lissel var pigga matchen igenom och skapade oreda tillsammans med tredjelänken Hugo Orrsten. Att Orrsten och Lejon har kontrakt över nästa säsong kan visa sig bli guld värt för Vimmerby Hockey. Nu börjar jobbet med att bygga en ny slagkraftig trupp utan tongivande spelare som Arvid Caderoth, Elias Lindgren, Isak Hansen, Pontus Eltonius och Marcus Limpar Lantz. Räkna med att ungtupparna Hugo och Hugo har vuxit på sig och blir ännu bättre nästa säsong.