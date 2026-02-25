FEM PUNKTER: En riktig pyrrhusseger för Vimmerby

3-1 mot Östersunds IK betyder förstås mycket för Vimmerby Hockey i det utsatta tabelläget man befinner sig i. Dock går det att oroa sig över skadade nyckelspelare. Här är Simon Henrikssons fem punkter från matchen.

Det här blev en riktig pyrrhusseger för Vimmerby

Dyrköpt seger. Pyrrhusseger. Välj vilket uttryck ni vill.

Det här blev verkligen en sådan för Vimmerby Hockey. De tre poängen värmer förstås för alla inblandade, men det blev också två riktigt tunga smällar.

Anton Carlsson kom aldrig ut till den andra akten. Isak Hansen klev av under den. Båda ska ha åkt på skador, den förstnämnda efter en smäll mot handen, enligt uppgifter. Den sistnämnda med problem på underkroppen. Två spelare som Vimmerby inte har råd att avvara under de absolut sista omgångarna. Anton Carlsson har kanske varit lagets allra bästa spelare den senaste månaden och har drivit förstafemman. Ett totalt mardrömsbesked om han skulle bli borta en tid nu. Isak Hansen är å sin sida en av lagets mest stabila backar när man tänker bort spelet med puck.

Gav förvisso till viss del lugnande besked

Vicekaptenen Carlsson försökte emellertid ge lugnande besked till alla oroliga supportrar när han befann sig i den mixade zonen, om vi nu kan kalla den det, efter matchens slut.

Det var ord som "försiktighetsåtgärd", att smärttröskeln är hög i det här skedet av säsongen och så vidare.

Men han hade naturligtvis inte klivit av matchen så pass tidigt om det inte var rätt illa. För alla VH-supportrar är det nu bara att hålla tummar och tår för att han är tillbaka åtminstone på söndag mot AIK.

Just nu, som Vimmerbysonen spelar, är han vital för det här laget.

Bättre – men inte tillräckligt bra

Det här är tjatigt, men det behöver påpekas. För att konkurrera i Hockeyallsvenskan behöver Vimmerby Hockey allt stöd laget kan få. I måndags var det en riktigt usel publiksiffra när det bara kom 825 till hallen. Säsongens näst sämsta publiksiffra.

I kväll var det 984. En klar förbättring, men ändå under tusen. Det trodde jag verkligen inte på förhand.

Jag förstår att det är dyrt i längden att gå på varenda match, men nu har ju föreningen försökt med rabatterade priser och dylikt. Varenda kotte som kommer till matcherna betyder intäkter och det behöver verkligen klubben.

Det här var i alla fall bättre, men det var inte tillräckligt bra. Kan vi få 1 200 mot AIK på söndag i alla fall?

Fornåås – bland annat – brända lägen kunde ha kostat segern

Vimmerby var, sett över 60 minuter, inte supermycket bättre än gästande Östersunds IK. Bortalaget saknade inte heller chanser. Särskilt i numerärt överläge vaskade de fram några riktigt stora, men allt som oftast stod Robin Christoffersson i vägen.

Carl Lidö behövde inte göra det lika ofta. Vimmerby brände mål vid kopiöst många gånger den här kvällen. Och då var det inte svaga lägen direkt.

Bara Filip Fornåå Svensson hade fyra kanonchanser, flera av dem i slottet, men pucken gick utanför varje gång. Alfred Hjälm hade också ett kalasläge, Ville Svensson likaså.

De brända chanserna kunde ha kostat Vimmerby den här viktiga segern. Å andra sidan var det förstås starkt att lösa tre poäng trots alla dessa målchanser och trots att Östersund hittade en kvittering i tredje.

Tidigare under säsongen hade Vimmerby förmodligen förlorat med 1-2 eller 1-3 i stället.

11-2 – i precis rätt skede av säsongen

Vimmerby har historiskt sett varit ett erkänt starkt hemmalag. Det har aldrig varit enkelt att komma hit och plocka poäng. Den här säsongen har snarare VH varit ett vassare lag på resande fot.

Nu, alldeles lagom till den viktiga slutspurten, tycks man ha hittat hemmaformen. 3-0 mot IK Oskarshamn, 5-1 mot Karlskoga och så 3-1 mot Östersund. 11-2 på de tre senaste matcherna och maximala nio poäng.

Gissa om Eric Karlsson gnuggar händerna åt detta. Kvar på hemmais innan grundserien är färdigspelad har man AIK och Södertälje. Sex poäng i dessa två matcher kan räcka för nytt kontrakt.