FEM PUNKTER: Trion borde ha fått chansen ihop i powerplay tidigare

Vimmerby Hockey gjorde en stark insats borta mot Karlskoga och ledde efter mer än halva matchen. Men topplaget tog sig tillbaka och avgjorde i tredje perioden. Här är Rickard Johnstons analys efter matchen.

Anton Carlsson måltorka

Han gjorde två mål inom loppet av tre minuter i första mötet med Karlskoga. Det var den 1 oktober. Nu har Anton Carlsson gått över två månader utan att göra mål och visst är det lite oroväckande att puckarna inte vill in. Nu är det inte målskyttet som är Anton Carlssons främsta styrka på isen och playmakern har bidragit med elva assist och är i toppen av den interna poängligan, men både han och VH skulle må bra av att måltorkan bryts. Varför inte hemma mot Modo på fredag?

Powerplay-kopian

Carlsson till Karlsson till Wennström. Pang. Återigen lyckades powerplay-varianten och man kan verkligen fråga sig varför trion inte fått chansen tillsammans tidigare. Nåja, nu har Eric Karlsson matchat ihop dem och plötsligt har VH två formationer som kan hota i numerärt överläge. Wennström ja. Skåningen gjorde bara fem mål på 49 matcher i Hockeyallsvenskan ifjol. I år har han redan gjort sju och var en stolpträff i boxplay ifrån sitt åttonde.

Onödiga utvisningar

Man kan ana att VH inför matchen pratat om vikten av att inte dra på sig onödiga utvisningar mot ett av seriens bästa powerplay. Vad händer? En slarvig tripping av Nick Bochen bara sekunder efter att man klarat av ett numerärt underläge. Gott så? Nej, en dryg minut in i mellanakten lyckades VH med bedriften att byta fel och ha för många spelare på isen – igen. Precis som mot Västerås senast, alltså. Obegripligt. I tredje perioden drog Adam Petersson och Gustaf Malmkvist på sig två till synes onödiga tvåor i egen zon och över en minut i spel tre mot fem fixade inte ens VH:s för kvällen starka boxplay. Sägas ska att Vimmerby-spelarna inte har fått mycket med sig från domarna de två senaste matcherna, men vill man ta poäng håller det inte att dra på sig fem utvisningar mot detta Karlskoga.

Caderoths betydelse

Centern var tillbaka efter två matchers avstängning och hans första aktion på isen var att fullfölja en tackling och skicka in Leevi Viitala i Karlskogas målbur. En tydlig signal om att Caderoth inte tvekar i att fortsätta med sitt fysiska spel – och visst såg han extra spelsugen ut ikväll. Låg bakom 1-2-målet med hårt slit och kedjan med Caderoth, Pärna och Orrsten hade ett jättebyte i andra perioden där man tryckte ner Karlskoga och skapade flera chanser. En intressant formation och Caderoth visade vilken betydelse han har för detta VH.

Inspirerande Laring-debut

Hugo Laring är bara 19 år men visade ingen som helst nervositet i VH-debuten. Lugn och trygg med en snabb plockhandske – på höger sida för ovanlighetens skull – även om han själv berättade att han gärna velat ha tillbaka Henrik Björklunds 3-2-mål. Det är inget snack om att Laring är en fullgod backup till Eltonius som har sett sliten ut de senaste matcherna. Med facit i hand borde nog VH:s förstakeeper fått vila tidigare.