FEM PUNKTER: Kanske är det dags att skicka hem honom?

Vimmerby Hockey förlorade igen. Serieledande Björklöven kom hit från Umeå och vann med 3-0. Här är Simon Henrikssons fem punkter från kvällen.

Drama inför matchen – hur många hörde varför?

Ljudanläggning, högtalarsystem – kalla det vad ni vill. Alldeles oavsett kunde vi på pressläktaren inte höra varför matchen var försenad. Vi försökte, lyssnade så öronen fladdrade, men det hjälpte inte.

Det uppstod drama i VBO Arena när matchen försköts med några minuter. Det ska ha handlat om något strul hos tv-bolaget TV4, men alla i arenan måste förstås kunna höra vad som sägs.

Ett nytt högtalarsystem, tack. Allra helst en helt ny ishall, tack. Men för en kommun som knappt har råd att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende trots att behovet är enormt är det väldigt långt bort.

Skillnaden på effektivitet och ineffektivitet

Undrar ni hur skillnaden på effektivitet och ineffektivitet ser ut? Se om matchen mellan Vimmerby och Björklöven då. Inte minst i den andra perioden var svaret på denna distinktion oerhört uppenbar.

VH gjorde väldigt mycket rätt, men pucken ville inte. Björklöven överlevde och för dem ville pucken in i helt rätt lägen.

Vimmerby svarade väldigt bra på topplagets ledningsmål och det kändes som att kvitteringen bara var en tidsfråga bort. Men precis som vid flera tidigare matcher lyckades man inte kapitalisera på övertaget. Lite för få chanser skapades under momentet och de som väl skapades resulterade inte i mål. För Björklöven var det helt annorlunda. Deras 0-2 och 0-3 kom i helt rätt läge.

Förmågan att göra mål är ett återkommande aber under säsongsinledningen.

Måste bli ett slut på hedersamma förluster

Tidigare i dag sa jag att jag tycker att det är väldigt orättvist att Vimmerby ligger sist i Hockeyallsvenskan utifrån hur man inlett säsongen. Det tycker jag fortsättningsvis, men i idrott handlar det om att göra mål, åtminstone i många sporter, och om att ta poäng.

Till slut är det svårt att urskilja orättvisa och rättvisa. Det handlar om att nyttja de lägen man får och det lag som gör det vinner. Vimmerby har gjort väldigt många insatser som gett sken av att det kanske inte behöver bli någon absolut överlevnadsstrid i år. Ändå står man här med fem poäng efter sju omgångar med nästan idel hedersamma förluster (Kalmar borträknat).

Någonstans är det bara förlorare som förlorar hedersamt. Det måste bli ett slut på dessa nu. Punkt.

Är det dags att skicka hem supporterspelaren?

Colson Gengenbach verkar vara en väldigt trevlig person. Men det är ju inte det allra viktigaste för Vimmerby Hockey. Visst är vi blott sju matcher in på serien, men det är honom som tränarduon sätter i princip match efter match. Man ser att han sliter och försöker, men är han tillräckligt bra? Jag är tveksam.

Mot Björklöven blev det drygt fyra och en halv minut innan han fick sitta i båset. Om han verkligen inledde så svagt har jag svårt att uttala mig om, men uppenbarligen tycker inte ledningen att han gör vad som förväntats. Varför han inte kastas in i en andra- eller tredjefemma vet jag inte. Läge att pröva?

Eller kanske är det dags att skicka hem honom och frigöra pengar? En inte särskilt avancerad gissning är att han inte sitter på det minsta lönekuvertet i spelartruppen direkt.

Till hans försvar har hans tilltänkta spetskamrater – Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson – inte heller levererat de poäng man förväntat sig. Detta trots väsentligt mer istid.

Ett byte fick lånade backen

I veckan lånade Vimmerby in Kevin Israelsson från SHL-klubben Växjö Lakers organisation. Israelsson spenderade stora delar av fjolårssäsongen i Vimmerby också. Då gjorde han inget intryck av att vara redo för SHL-spel och här är han nu tillbaka i Hockeyallsvenskan.

Lånet gäller tills vidare, men i hans premiär mot Björklöven blev det inte mycket tid på isen.

Knappt en av 60 minuter befann han sig där och totalt blev det bara ett enda byte för den inlånade backen. Det säger kanske mest om Eric Karlssons förtroende för övriga sex backar.