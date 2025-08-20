SMÅLAND: EN PERSON DÖD – BLEV PÅKÖRD AV TÅG

En person har dött efter att ha blivit påkörd av ett tåg i höjd med Aneby under onsdagsmorgonen.

Det var vid 07.20-tiden som SOS larmades om en tågolycka i höjd med Aneby. Larmet gällde att en person blivit påkörd av ett tåg. Polis var där för att inhämta uppgifter och ett trafikstopp utfärdades på sträckan.

Vid 09.30-tiden meddelar polisen att man fortfarande arbetar på platsen. Bland annat genom att prata med vittnen och försöka kartlägga händelseförloppet.

Den person som blev påkörd av tåget har också konstaterats omkommen.

"Polisen misstänker i nuläget inget brott i samband med händelsen", skriver man. Trafikstoppet har hävts.