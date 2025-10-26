Brand inuti krossflishög på företag: "Personalen har gjort precis det de ska göra"

I en av krossflishögarna på Hällerumsågen började det brinna under söndagen. Räddningstjänsten ryckte ut, fick kontroll på läget och avslutade insatsen vid 11-tiden. Foto: Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om att det brinner i Hällerum.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 09.47 på söndagen.

Enligt de initiala uppgifterna handlar det om en brand i Hällerum.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 10.30-tiden att det ryker från två stora högar på Hällerums sågs område.

– Det är vid en trädindustri man har stora högar med bark. Det ryker från två av dem, men det är inga lågor, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Vad gör räddningstjänsten på platsen?

– Jag gissar på att man lånar en hjullastare av verksamheten, lägger ut massorna på marken, blöter ner det och gör det tills det inte ryker längre.

Uppdatering 11.00:

Kenneth Söderberg vid räddningstjänsten i Vimmerby berättar att det har börjat brinna inuti i en av de två krossflishögarna på Hällerumssågen.

– När personalen har börjat gräva i dem så har de börjat brinna i en av dem. Det har väl legat någon glödbrand inne i en av högarna och man har börjat rota i den när man ska ha material. Då tillsätter man syre och det har utvecklats till en låga i det. Personalen har gjort precis det de ska göra – låtit det vara när de ser att det börjar brinna, lagt på två pulversläckare och ringt SOS, säger Kenneth Söderberg.

Räddningstjänsten organiserade upp sig runt den drabbade högen med släckbilar och dess vatten och började gräva i materialet.

– Vi lägger på vatten efterhand och vi hittar upp i en temperatur om 120-130 grader. Där har vi en risk. Vi lämpar bort det materialet, kör bort 10-15 skåpor och lägger ut det på en större plan. Vi bevattnar ner det och vi är nere på 40 grader.Vi känner oss nöjda och lämnar över till företaget för efterbevakning. Ser de att det blir en större rökutveckling igen så kommer de larma på SOS igen. Vi håller på och packar ihop och ska bege oss härifrån nu.

Texten uppdateras.