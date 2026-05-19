POLIS UTREDER TÅGOLYCKAN – EN TILL SJUKHUS

En allvarlig händelse har inträffat på Tjustbanan mellan Gamleby och Överums bruk. En person har förts till sjukhus efter att ett tåg och en bil har kolliderat. Polis är också på plats.

Enligt larmet, som kom vid 14.35-tiden, ska det röra sig om ett persontåg. Räddningstjänstens ledningscentral i Jönköping uppger att det är en personbil som kolliderat med tåget.

– Tåget har kört in i bakänden av bilen, uppger operatören.

Totalt tre personer är drabbade och en har förts med ambulans till sjukhus. Samtliga drabbade befann sig i bilen.

– Det är stopp just nu och tåget står stilla, säger operatören.

Någon prognos för hur länge räddningstjänsten blir kvar existerar inte. Trafikverket skriver på sin hemsida att det är stopp i tågtrafiken mellan Västervik och Linköping och att stoppet är mellan Gamleby och Överums bruk. Prognos saknas för när trafiken kan vara igång igen.

"Information kommer att uppdateras efter hand för respektive avgång", skriver Trafikverket.

– Bilen är inte körbar och räddningstjänst avvaktar polisen, säger operatören.

Kommer hålla förhör med de inblandade

Filip Annas, presstalesperson vid polisen, säger att man har resurser vid olycksplatsen i detta nu vid 15.25-tiden.

– Jag vet inte mer än att ett tåg och en personbil har kolliderat. Det är oklart varför, men vi kom dit strax innan 15. Vi håller på att ta reda på vad som har skett.

Vid 16.10-tiden uppger polisen att man kommer hålla förhör med såväl lokföraren som bilföraren och passagerarna.

– Vi vet inte vad det landar i polisiärt, men vi ska utreda vad som orsakat olyckan, säger Filip Annas.

Han vill inte uttala sig om skadeläget, men säger att polisen ska åka till sjukhus för att höra bilföraren, vilket ger en viss indikation.

– Patrullen är kvar på platsen, men vi kommer åka dit för att hålla för. Vid 15.50-tiden stod tåget fortfarande stilla.

Vid 16.40-tiden gick polisen ut på sin hemsida med att man håller förhör med både föraren av personbilen och tågföraren för att utreda orsaken till olyckan.

Artikeln kommer uppdateras.