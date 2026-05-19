TÅG OCH BIL I KOLLISION – EN TILL SJUKHUS

En allvarlig händelse har inträffat på Tjustbanan mellan Gamleby och Överums bruk. En person har förts till sjukhus efter att ett tåg och en bil har kolliderat. Polis är också på plats.

Enligt larmet, som kom vid 14.35-tiden, ska det röra sig om ett persontåg. Räddningstjänstens ledningscentral i Jönköping uppger att det är en personbil som kolliderat med tåget.

– Tåget har kört in i bakänden av bilen, uppger operatören.

Totalt tre personer är drabbade och en har förts med ambulans till sjukhus. Samtliga drabbade befann sig i bilen.

– Det är stopp just nu och tåget står stilla, säger operatören.

Någon prognos för hur länge räddningstjänsten blir kvar existerar inte. Trafikverket skriver på sin hemsida att det är stopp i tågtrafiken mellan Västervik och Linköping och att stoppet är mellan Gamleby och Överums bruk. Deras sluttid är satt till 17.00 på tisdagen.

– Bilen är inte körbar och räddningstjänst avvaktar polisen, säger operatören.

Filip Annas, presstalesperson vid polisen, säger att man har resurser vid olycksplatsen i detta nu vid 15.25-tiden.

– Jag vet inte mer än att ett tåg och en personbil har kolliderat. Det är oklart varför, men vi kom dit strax innan 15. Vi håller på att ta reda på vad som har skett.

Artikeln kommer uppdateras.