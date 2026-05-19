19 maj 2026
BIL KÖRDE IN I MITTRÄCKET PÅ E22 – TVÅ PERSONER TILL SJUKHUS

BLÅLJUS 19 maj 2026 20.12

Räddningstjänsten i Västerviks kommun har fått larm om en singelolycka på E22.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 19.40 på tisdagen.

Enligt de initiala uppgifterna rör det sig om en singelolycka på E22 i höjd med Västervik.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 20.20-tiden att en personbil har kört in i mitträcket. Fem stolpar vek sig i samband med olyckan och räddningstjänsten stängde initialt av trafiken i båda riktningarna för att det var mycket skräp på vägbanan. Räddningstjänsten öppnade upp vägen för trafik i båda riktningarna klockan 20.15. 

Två personer färdades i olycksbilen och båda två har förts med ambulans till sjukhus.

Texten uppdateras.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

