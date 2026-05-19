BIL KÖRDE IN I MITTRÄCKET PÅ E22 – TVÅ PERSONER TILL SJUKHUS

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 19.40 på tisdagen.
Enligt de initiala uppgifterna rör det sig om en singelolycka på E22 i höjd med Västervik.
Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 20.20-tiden att en personbil har kört in i mitträcket. Fem stolpar vek sig i samband med olyckan och räddningstjänsten stängde initialt av trafiken i båda riktningarna för att det var mycket skräp på vägbanan. Räddningstjänsten öppnade upp vägen för trafik i båda riktningarna klockan 20.15.
Två personer färdades i olycksbilen och båda två har förts med ambulans till sjukhus.
