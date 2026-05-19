Teurnbergs pik efter segern: "Kanske inte gillar press på sig"

Morgan Andersson lade stor press på Västervik inför kvällens derby. Målillas stolthet Dackarna pressade regerande mästaren och det blev minsta möjliga segermarginal för hemmalaget inför 4 622 åskådare på Hejla Arena. – Han kanske inte gillar press på sig, säger Västerviks lagledare Mikael Teurnberg.

Det fanns många matcher i matchen inför derbyt mellan Västervik Speedway och Dackarna den här fina majkvällen. Den mest delikata var kanske den mellan Morgan Andersson och Mikael Teurnberg på lagledarpositionerna.

Mikael Teurnberg med ett långt förflutet i Dackana och Morgan Andersson med en ännu tydligare och stark koppling till Västervik. Inför matchen var Andersson, som tog guld med just Västervik i höstas innan han fick gå under uppmärksammade former, inte sen med att lägga all press på hemmalaget.

"Kan vi vara med från början, komma ut starkt och komma upp på en riktigt hög nivå kan vi kanske vara med och leka lite grann, men det är fortfarande de som är favoriter tänker jag", sa han bland annat till vår tidning.

Han pratade också om att hans lag är tippat på nedre halvan och att man nu ställdes mot en av guldfavoriterna. Efter 46-44-segern ville Mikael Teurnberg inte säga alltför mycket om detta.

– Dackarna har Laguta (Artem), Woffinden (Tai), Timo Lahti, Nazar (Parnitskyi) och bra reserver. Jonasson (Thomas H) värvade jag själv till Dackarna och Avon (van Dyck) har kört bra. Jag vet inte varför han säger så, han brukar göra det. Han kanske inte gillar att ha press på sig. Han gör ofta det i finaler också. Vad experter tippar spelar ingen roll, men mer vill jag inte kommentera det, säger Teurnberg.

"Hade en tuff kväll"

Matchavgörande blev den fyrtvåa som Robert Lambert och Mads Hansen tog mot Artem Laguta och Tai Woffinden i kvällens näst sista – och kanske mest högoktaniga – heat.

– Vi tog en viktig fyrtvåa i det läget och det blev ett viktigt heat. När det gällde tryckte vi på och vi avslutade tävlingen bra. Det är prestige, det är derby och det vill man vinna såklart vinna. Sedan vill man vinna alla matcher, men några kommer inte upp riktigt. Jacob (Thorssell) har en tuff kväll och kommer inte överens med banan. Det är ingen hemmabana ännu riktigt. Som ledare var det en ganska jobbig match att följa.

Dackarna vann reservkampen rätt tydligt.

– Vi hade en tuff kväll i Kumla också. Nu kommer vi ändra om en del och det blir ett par andra förare nästa vecka.

Vad kan du säga om det?

– Det går att räkna ut vilka som inte åkt i kväll och vilka som då kommer in utifrån hur schemat ser ut. Vi kommer prova lite. Det är en lång resa och det finns mycket att skruva på. Det handlar om att vara bäst när det gäller.

"En av världens bästa"

Teurnberg var inte överraskad över att det blev en jämn historia, som Västervik alltså vann med 46-44.

– Det var jämnt hela tiden och jag hade på känn och anade att det skulle avgöras på slutet. En seger är en seger, och det är skönt.

Britten Robert Lambert körde in 14 av 15 möjliga poäng och säkrade segern genom heatsegern i nomineringsheatet.

– Han är en av världens bästa och spöar Laguta två gånger. Det var skönt att veta det inför nomineringsheatet. Bara ut och åk på bana ett liksom. Jag måste säga att Nagel (Villads) gör en fantastisk debut också. Han åker klokt och smart, och även Mads Hansen och Rasmus Jensen gör det väldigt bra.