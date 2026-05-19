RYSARE I DERBYT – VÄSTERVIK AVGJORDE I SISTA HEATET

Västervik Speedway vann länsderbyt mot Dackarna med 46–44. Foto: Hans Lindqvist

SPEEDWAY 19 maj 2026 20.41

Rivalmötet mellan Västervik och Dackarna blev precis som spännande och jämnt som man trodde på förhand. Västervik tog hem derbykampen med minsta möjliga marginal, 46–44, efter Robert Lamberts imponerande körning i de två avgörande heaten. 

Västervik inledde länsderbyt på bästa tänkbara sätt med en femetta signerad Robert Lambert och Villads Nagel mot Timo Lahti och Nazar Parnitskyi. Dackarnas replik lät inte vänta på sig. Thomas H Jonasson och Avon Van Dyck ordnade en femetta mot Victor Palovaara och Noel Wahlquist i första reservheatet och utjämnade till 6–6.

Västervik återtog kommandot med en fyrtvåa i tredje heat och var i ledning med 10–8.

Dackarna vände tvåpoängsunderläget till ledning med två poäng (22–20) via två raka fyrtvåor i heat sex och sju. Västervik utjämnade till 24–24 med en fyrtvåa i heat åtta och ställningen var 27–27 inför den långa sladdpausen.

Det fortsatte vara lika jämnt och tajt efter pausen. Efter ett oavgjort tionde heat tog Dackarna en fyrtvåa i heat elva och Västervik svarade upp med samma siffror i heat tolv.

Västervik var på väg mot en femetta i 14:e heatet, men Artem Laguta trängde sig förbi Mads Hansen och såg till att det blev en fyrtvåa. Västervik var därmed i ledning med 43–41 inför nomineringsheatet.

Västervik behövde tre poäng i sista heatet för att ta hem segern och det löste Robert Lambert genom att hålla Artem Laguta och Matias Nielsen bakom sig och säkra segern med 46–44.  

Västervik har vunnit två raka hemmamatcher och står på fyra poäng efter tre matcher. Dackarna har två poäng efter två matcher. 

Fakta

Poäng, Västervik:

Robert Lambert 14 (5 heat)

Villads Nagel 7+1 (4 heat)

Jacob Thorssell 2 (4 heat)

Rasmus Jensen 10 (5 heat)

Mads Hansen 7 (4 heat)

Victor Palovaara 4 (4 heat)

Noel Wahlquist 2+1 (4 heat)

Poäng, Dackarna:

Nazar Parnitskyi 3+1 (4 heat)

Timo Lahti 7 (4 heat)

Artem Laguta 12 (5 heat)

Matias Nielsen 7+1 (5 heat)

Tai Woffinden 6 (4 heat)

Avon Van Dyck 3+2 (4 heat)

Tomas H Jonasson 6+1 (4 heat)

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

