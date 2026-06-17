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MOTORCYKEL HAR GÅTT OMKULL I VIMMERBY

Foto: MostPhotos

MOTORCYKEL HAR GÅTT OMKULL I VIMMERBY

BLÅLJUS 17 juni 2026 18.17

Räddningstjänsten har larmats om en trafikolycka i Vimmerby.

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Det ska röra sig om en olycka med mindre motorfordon. Larmet gäller korsningen Bråkmakaregatan/Prästgårdsgatan. Larmet kom vid 18-tiden på onsdagen.

Polisen skriver på sin hemsida att det är en motorcykel, med både förare och passagerare, som gått omkull. Skadeläget beskrivs vara oklart.

– Det har gått väldit sakta, men motorcykeln har vält. Det är ett mindre läckage vi undersöker. Ambulansen är framme på platsen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Vi söker räddningstjänsten lokalt.

Artikeln kommer uppdateras.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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