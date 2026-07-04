04 juli 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

SMÅLAND: MAN GRIPEN MISSTÄNKT FÖR FÖRSÖK TILL MORD

Platsen är avspärrad sedan en man gripits misstänkt för mordförsök. Foto: MostPhotos

SMÅLAND: MAN GRIPEN MISSTÄNKT FÖR FÖRSÖK TILL MORD

BLÅLJUS 04 juli 2026 08.19

En man i 40-årsåldern greps i går kväll, misstänkt för bland annat försök till mord sedan han skadat en annan man med vasst tillhygge.

Annons:

Vid halv tolvtiden i går kväll larmades polis av allmänheten till en adress i Gislaved sedan man hört gap och skrik. Adressen är nu avspärrad för teknisk undersökning.

”Det visade sig att en man hade jagats och skadats av en annan man med ett vasst tillhygge. Dessutom drabbades även två bilar av skadegörelse med samma tillhygge”, skriver polisen på sin hemsida på morgonen.

Polisen grep en man i 40-årsåldern, som är misstänkt för försök till mord, grovt olaga hot och skadegörelse. Målsägaren är i sin tur misstänkt för narkotikainnehav.

I nuläget finns det ingen information om skadeläget.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt