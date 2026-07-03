Ung man förd till sjukhus efter olycka med moped

En man i 20-årsåldern har förts med ambulans till sjukhus efter en mopedolycka på Bysjövägen mellan Vimmerby och Frödinge.

Det var vid 14.15-tiden på fredagen som polisen fick information om singelolyckan med en moped på Bysjövägen mellan Vimmerby och Frödinge. Enligt polisen handlar det om en moped som har kört av vägen och ner i diket. Föraren av moped, en man i 20-årsåldern, har förts med ambulans till sjukhus för kontroll.

– Ambulansen har varit på plats, sett över honom och han behöver följa med in för kontroll. Det står inget om några allvarliga skador, säger Patric Fors, pressinformatör vid polisens ledningscentral i Malmö.

Polisen har utrett ärendet och upprättat en anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott.