Udda upptäckten – hittade sexleksaker under hundpromenaden

Under torsdagen hittade en hundägare sexleksaker i skogen utanför Silverdalen. Foto: Privat

Under torsdagen hittades en påse med sexleksaker i skogen utanför Silverdalen.

Roy Ekeberg, som bor i Silverdalen, gjorde upptäckten när han var ute och rastade sin hund. Det var vid en skogsväg bredvid Bredhultsvägen.

– När vi gick här igår så såg vi en sopsäck eller tygpåse som låg i skogen. När jag kom närmare så såg jag vad som låg i väskan, och det var inte trevligt, säger han.

Många går där med hundar och barn

En gång i veckan brukar Roy Ekeberg gå rundan med sin hund, så påsen har förmodligen inte legat där så länge.

– Sen är det även andra som går där med sina hundar som vi känner, och de har inte heller sagt att de sett något.

Han tycker att det är otrevligt, speciellt eftersom det är en populär promenadssträcka.

– Det är inte trevligt, och det är även många som går där med hundar och barn.

Vidare tycker han att folk kan slänga sina sopor på någon annanstans än i skogen.

– Vi får se hur lång tid det tar innan någon plockar bort det.