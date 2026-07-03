Division 3-spelare dök upp i Tunas lag: ”Bara fått låna in honom”

Ett nygammalt namn dök upp i IFK Tunas laguppställning i förlustmatchen mot Blackstad/Odensvi IF. IFK Västerviks kantspringare Oskar Åberg representerade IFK Tuna i kvällens mach.

Den nu 23-årige Västerviksbon Oskar Åberg representerade IFK Tuna för några säsonger sedan och återvände till Västerviksfotbollen och IFK Västervik inför säsongen 2023.

Den offensive kantspringaren är nu inne på sin fjärde säsong i IFK Västervik, division 3-nykomlingen som ligger sist med endast två inspelade poäng.

I kväll avslutade Tuna vårsäsongen med att möta Blackstad/Odensvi IF på bortaplan och det blev förlust med 1–2. En anmärkningsvärd detalj är att är Oskar Åberg fanns med i Tunas laguppställning.

Tränaren Oskar Eriksson förklarar vad som föranledde hans medverkan i kvällens match.

– Han är inte klar för oss utan vi har bara fått låna in honom en match. Han vill gärna komma till oss, men IFK Västervik har en tuff situation och har svårt att släppa spelare just nu, vilket jag förstår, säger Oskar Eriksson.

Nu har både IFK Tuna och IFK Västervik gått på sommaruppehåll och det återstår att se var Oskar Åberg spelar när höstsäsongen drar igång.

– Vårt önskemål är att han ska spela med oss, men vi förstår också IFK Västerviks situation med att de har tufft att släppa spelare. Vi ska ha en dialog med dem, säger Oskar Eriksson.