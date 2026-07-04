Campingens utegym är på plats: ”Det har använts ganska mycket”

Gymmet får användas av alla, oavsett om man är campinggäst eller endast badplatsbesökare. Foto: Sara Åstrand

Ett utegym har slagits upp på Vimmerby Camping, och det har redan använts flitigt. Foto: Sara Åstrand

Högsäsongen är igång för campingarna. Inför sommaren investerade Vimmerby Camping flera miljoner i att rusta upp verksamheten, både för campinggäster och andra badsugna besökare.

Vimmerby Camping har under lågsäsongen genomfört en av sina mest omfattande utvecklingsprojekt någonsin, där flera miljoner har investerats i allt från att höja standarden på de basala nödvändigheterna till att erbjuda fler aktiviteter för både stora och små.

Utegymmet är populärt

En av de stora satsningarna är ett utegym, som skapats för att höja utbudet för framför allt vuxna. Hampus och Elisabeth Weth Wolmeryd har lekt med tanken att hela Vimmerby Hockeys a-trupp ska kunna använda gymmet samtidigt.

– Vi har ganska mycket för små barn, lekplatser och dylikt, men lite mindre just för den äldre åldern och det är ett bra komplement. Vi har gärna velat få hit Vimmerby Hockey, så de kan få köra här med, säger Elisabeth Weth Wolmeryd.

Utegymmet är fritt att använda av såväl campingens gäster som av andra besökare.

– Det har använts ganska mycket och det är jättekul att se. Sen har vi lite kvar att fixa med den, det ska upp lite ringar och så, men annars finns det egentligen så att du kan träna hela kroppen på det här stället. Det är ett roligt komplement till alla andra grejerna.

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Ökat standarden

Några andra satsningar som har gjorts till den här säsongen är att man har renoverat servicehuset som ligger i anslutning till 24Food-butiken och satt in nya duschar och toaletter till campingens gäster, ökat antalet toaletter för badgäster från två till fem, en skapat en trollstig för den yngre målgruppen, byggt en ny tvättstuga samt uppdaterat 24Food-butiken.

– Det har ökat upp standarden för våra boenden, säger Elisabeth Weth Wolmeryd.

Glasskiosken har även den fått en uppgradering, med massa nya kulglass-smaker. Det var något som minst sagt var uppskattat under värmeböjle-helgen.

– Glasskiosken fick jobba då. Kiosken har väl nog de bästa förutsättningarna just nu på campingen, för de har fått AC och nyisolerat, så där inne är det svalt och skönt att jobba. Vi har också fått in kulglass, så det har fått sig ett rejält lyft där inne.

Starka besökssiffror

Mitt i alla renoveringsprojekt har även campingen fått ett nytt bokningssystem. Det gör att ägarna inte har någon besöksstatistik att jämföra just nu, men sommaren ser som vanligt väldigt bra ut. Campingen har 225 elplatser och ett 50-tal stugor att erbjuda.

– Det ser väldigt bra ut. Vi kan tyvärr inte jämföra exakta statistiksiffror, men känslan är att det är mer än tidigare. Maj och juni har varit jättestarka, så jag hoppas att det fortsätter.

Totalt har Vimmerby Camping 62 medarbetare, med 8 personer som är anställda året runt.

– Det är fantastiskt roligt, avslutar Elisabeth Weth Wolmeryd.