ÄLDRE MAN DÖD I DRUNKNINGSOLYCKA PÅ ÖLAND

En äldre man är död efter en drunkningsolycka i Kalmar län.

Det ska ha varit vid 13.30-tiden på torsdagen som ett drunkningstillbud kom i Högby fyr i Borgholms kommun på Öland. En man i 90-årsåldern fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.

Mannen har konstaterats avliden och hans anhöriga är underrättade, skriver Region Kalmar län vid 21.35-tiden. Mannen var bosatt utanför Kalmar län.

Det ska röra sig om en ren drunkningsolycka.

– Vi har varit på plats och vi har varit på sjukhuset. Det är ingen misstanke om brott, säger Sara Andersson vid polisens ledningscentral.