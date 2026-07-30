Här är alla lokala Bullerby Cup-resultat från premiärdagen

Här är alla resultat från premiärdagen av Bullerby Cup.
Foto: Stefan Härnström
F13
Grupp 81:
Ystads IF FF 2-Vimmerby IF 0-1
Vimmerby IF-Blau Weiss Hohen Neuendorf 2-1
Grupp 82:
Ystads IF FF 1-Västerviks FF 0-0
Västerviks FF-Malmslätt AIK 2-1
Grupp 83:
Habo IF 2-Hultsfreds FK 0-0
Hultsfreds FK-Tenhults IF 2-3
P13
Grupp 91:
Västerviks FF 2-IF Eksjö Fotboll 2 1-2
Tingsryd United-Västerviks FF 2 1-3
Grupp 92:
Västerviks FF 1-BK Ljungsbro/Wreta 2 3-1
Braås GoIF-Västerviks FF 1 3-5
Grupp 93:
Väskinde AIS-Vimmerby IF 2 1-2
Vimmerby IF 2-Johansfors IF 3-3
Grupp 95:
Nybro IF-Vimmerby IF 1 2-1
Vimmerby IF 1-Malmslätts AIK 2 2-4