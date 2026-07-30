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Här är alla lokala Bullerby Cup-resultat från premiärdagen

Här är alla resultat från premiärdagen av Bullerby Cup. Foto: Stefan Härnström

Här är alla lokala Bullerby Cup-resultat från premiärdagen

FOTBOLL 30 juli 2026 22.15

Det har sannerligen blivit mål och firanden under den första Bullerby Cup-dagen för året. Här radar vi upp hur det har gått för de lokala lagen i F13- och P13-klasserna. Det är i dessa som tabeller och resultat räknas.

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F13

Grupp 81: 

Ystads IF FF 2-Vimmerby IF 0-1

Vimmerby IF-Blau Weiss Hohen Neuendorf 2-1

Grupp 82:

Ystads IF FF 1-Västerviks FF 0-0

Västerviks FF-Malmslätt AIK 2-1

Grupp 83: 

Habo IF 2-Hultsfreds FK 0-0

Hultsfreds FK-Tenhults IF 2-3

P13

Grupp 91: 

Västerviks FF 2-IF Eksjö Fotboll 2 1-2

Tingsryd United-Västerviks FF 2 1-3

Grupp 92: 

Västerviks FF 1-BK Ljungsbro/Wreta 2 3-1

Braås GoIF-Västerviks FF 1 3-5

Grupp 93:

Väskinde AIS-Vimmerby IF 2 1-2

Vimmerby IF 2-Johansfors IF 3-3

Grupp 95: 

Nybro IF-Vimmerby IF 1 2-1

Vimmerby IF 1-Malmslätts AIK 2 2-4

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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