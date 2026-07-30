Späckat program under Motorns dag – så blir årets upplaga

Många besökare väntas till helgen när det är dags för Motorns dag i Målilla. Foto: Arkivbild

Det är dags igen för en av Målillas största händelser – Motorns dag. Inför helgen väntas tusentals besökare och förhoppningsvis en fin väderprognos.

Motorns dag lockar många besökare varje år och pågår under lördagen den 1 augusti och söndagen den 2 augusti i Målilla hembygdspark.

Här är årets tema

Årets tema är Amerikanska Entusiastfordon och hittills är 15 anmälda till den utställningen.

– De måste anmälda sig, för annars kan det komma hur många som helst och då får vi inte plats, säger Roland S Johnsson, som ändå flaggar för att han gärna vill se ytterligare 15 anmälningar.

Temat valdes efter att ha sett ett ökat intresse för amerikanska fordon.

– Det är väldigt populärt och det är överallt just nu.

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Helgens program

Utöver temat finns det såklart en hel del annat att titta på i parken. Det kommer finnas omkring 60 motorer, inklusive hembygdsföreningens egna, Speedwaymuseet är öppet och det ställs även ut speedwaycyklar, järnaffären är öppen och sedan kommer traktorer från Frankrike, Tyskland och självklart Sverige.

I vanlig ordning är det även en veteranmarknad som pågår och det är 60 knallar som är anmälda. Det kommer även finnas en stor kaffeförsäljning och under helgen är Peje Johansson konferencier.

En nyhet i år är att vid sågverket har man satt dit den största motorn som de hittills haft i parken, på 70 hästkrafter.

Roland S Johnsson hyllar Målilla transport lite extra, som ställer ut många av sina veteranbilar och är även med och lägger ner ett stort arbete.

– De hjälper oss och är väldigt duktiga.

Skolelever hjälper till

Det är tio personer som arbetar intensivt veckan inför evenemanget. På evenemangsdagarna är det sedan 75 funktionärer som arbetar. Även några femteklassare från Målilla skola är med för att hjälpa till.

– Det är åtta elever som hjälper oss och får en peng till deras skolresa. Sen är det tre pojkar som var med förra året från en femteklass och de ville komma i år igen, och de ska grilla korv. Det är bara hoppas att de blir kvar i framtiden.

Oviss framtid för Motorns Dag

Trots höga besökssiffror varje år är framtiden för Motorns dag en aning oviss. Roland S Johnsson har varit ordförande för föreningen i 45 år och hoppas att den yngre generationen ska ta över intresset och engagemanget.

– Vi ska i alla fall fira 35-årsjubiluem nästa år, det har jag gett mig hundan på. Men orken tar ju slut, säger ordförande som berättar att de allra flesta som arbetar med föreningen och Motorns dag är pensionärer.

Det finns även en oro att fossila bränslen successivt kommer att försvinna i samhället och att intresset för motorer inte längre är möjligt. Det här är något som Matz Eklund kommer beröra i sin dokumentärfilm ”Frihet på hjul” och han kommer samla in material till filmen under helgen i Målilla.

Hoppas på tusentals besökare

Intäkterna från helgen går till Målilla-Gårdveda Hembygdsförenings verksamhet, som återinvesterar i parken hela tiden genom olika former av underhåll.

Inför helgen hoppas arrangörerna på en besökssiffra omkring 3 000 personer och fint väder.

– Det står redan sju husbilar utanför nu. Målilla hembygdspark är ett populärt ställe, det är tyst och lugnt.