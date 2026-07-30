Redan rekordår för festivalen: ”Kommer bli riktigt bra dagar”

I helgen är det dags för Strömsholmens Cityfestival i Västervik. Arkivbild från Jesper Björkmans tidigare festival Löga Beach Party. Foto: Stefan Härnström

I helgen är det dags för Strömsholmen Cityfestival och det har redan konstaterats ett rekordår. Det finns ett fåtal biljetter kvar, men då gäller det att vara snabb. – Det kommer bli en fet show, säger arrangören Jesper Björkman.

Det är andra året i rad som John Widerström och Jesper Björkman kör festivalen på Strömsholmen och arrangörerna är mycket positiva inför helgen och dess förutsättningar.

– Vädret ser ut att bli riktigt, riktigt bra. Det är bara att ladda upp med varannan vatten och sen komma med ett glatt humör, säger Jesper Björkman på torsdagen.

Strömsholmen Cityfestival äger rum mitt i centrala Västervik den 31 juli och den 1 augusti.

Publikrekord

Några dagar innan festivalens första dag konstaterades redan ett publikrekord.

– Det känns jätteroligt. Vi har försökt att bygga ihop en lineup som vi tror ska uppskattas av så många som möjligt. Biljettförsäljningen är ett kvitto på att vi fått till det, eftersom det är väldigt många som köper biljetter.

Festivalområdet har en kapacitet på ungefär 3 500 personer och det är första året som det är tvådagars. De flesta har köpt biljetter till båda dagarna.

– Än finns det lite biljetter kvar, men det säljer på väldigt mycket nu så det ska bli spännande. Det kanske blir första helt utsålda året här, säger Jesper Björkman.

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Lyckades boka favoriterna

Lineupen består av noll2, Medina, DJ Özzi, Emoemy, De Vet Du, Sote & Rare, Hogland samt dragplåstrena Lovet och Roc Boyz. För att bestämma artister har man använt olika typer av omröstningar.

– Framför allt var Lovet och Roc Boyz de två mest önskade akterna och då lyckades vi få till båda dem. Så det är riktigt roligt!

Snittåldern på alla biljettköpare är 29 år, men Jesper Björkman tror att det finns ett mörkertal där från att föräldrar köper till sina barn och ungdomar.

– Jag skulle gissa på att snittåldern ligger mellan 24-26 år. Jämfört med förra året har vi sålt väldigt mycket biljetter till andra städer. Det är från Stockholm, Göteborg, mycket Växjö, Jönköping och Kalmar.

– Det är ett kvitto på att förra året var uppskattat och det har spridit sig väldigt bra.

Marknadsföringen måste också gått bra? Hur har den sett ut?

– Ja verkligen! Dels kör vi lite tävlingar och sedan har vi betald marknadsföring där vi riktar in oss på vissa städer. Egentligen försöker vi täcka ett så stort område som möjligt, men alla hyfsat stora städer på en radie på 20 mil har vi betald marknadsföring för. Sen har vi samarbetspartners i andra städer.

Så många jobbar med festivalen

Under helgen är det omkring ett 70-80-tal som arbetar hårt med festivalen.

– Vi har jättebra täckning på den fronten. Vi driver andra verksamheter med liknande inslag, så därför har vi mycket rutinerad personal. Många tycker det är roligt att jobba på så här stora evenemang.

Det har även hyrts in extra rutinerad personal för att allt ska gå smidigt.

– Vi har tagit in en bemanningsfirma, så det kommer rutinerade bartenders från andra städer.

Hur jobbar ni med tryggheten och säkerheten på festivalen?

– Dels jobbar vi mycket med flöden, för att få så bra flöden som möjligt. Både med entré, toaletter, scenområden och barområden. Vi har ändå hållit på så pass länge, så vi vet var det kan uppstå situationer som man inte vill och där har vi extra funktionärer och ordningsvakter samt extra belysning vid toalettområdena.

Pyroteknik på scen

En annan grej som det satsats mycket på inför det andra året är specialeffekterna på scen.

– Jag tror många kommer bli överraskade, för vi har jobbat mycket med både scenpyro och fyrverkerier och specialeffekter. Det kommer vara något som man kanske inte varit med om innan i Västervik på det sättet. Det kommer bli en fet show och artisterna är riktigt taggade. Förutsättningarna finns för att det ska bli två riktigt bra dagar, avslutar Jesper Björkman glatt.