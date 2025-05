Hundratals deltagare väntas i populära motionsloppet

Motionsloppet är 10,2 kilometer långt och går längs natursköna vägar och stigar mellan kyrkorna i Hallingeberg och Blackstad. Sedan 2018 har Blackstad IF arrangerat loppet i samarbete med Svenska kyrkan, och det brukar vara ungefär 100-150 personer som tävlar.

– Det är ett motionslopp för alla som vill röra på sig. Man kan gå, lunka eller springa. I tävlingen får vinnarna i dam- respektive herrklassen riktigt fina priser, säger Anders Degerman, tävlingsledare och ordförande i Blackstads IF.

"Mer samarbete i bygden"

På mors dag, 25 maj, drar årets "Port till port" igång. I vuxenklasserna tävlar deltagarna om presentkort från Intersport. Första pris i både dam- och herrklassen är på 1 000 kronor vardera, sedan är presentkorten på 500 kronor till andrapristagarna och 250 kronor till tredjepristagarna. Dessutom deltar alla vuxna löpare i en utlottning av ett 30-tal priser sponsrade av lokala företag.

– Det är ett av de större evenemangen vår förening gör. Det är många funktionärer som får det att fungera, under dagen kommer vi vara runt 40-50 personer. Vi har försökt samla de föreningar som vill och kan vara med under dagen på olika sätt, för att det ska bli mer samarbete i bygden.

Utöver tävlingen är det är också en familjedag med flera aktiviteter. Kyrkan i Hallingeberg bjuder på mors dag-tårta och musik innan start. Vid målgången i Blackstad väntar bland annat fika, hoppborg, fiskedamm och blomförsäljning.

­– Det finns en utomhuspool vid Blackstad skola som Blackstads IF tog över driften på förra året. Den är öppen, så man kan avsluta sitt lopp med ett bad i den uppvärmda poolen. Det finns också en diskgolfbana i skogen, så man kan verkligen ta en heldag i Blackstad om man vill det den här dagen.

En del av Tour de Run

Port till Port är också den första etappen i Tour de Run, ett samarbete mellan Blackstad IF, Gamleby OK och Södra Vi IF. Serien fortsätter med Byrundan i Gamleby och Ulfveloppet i Södra Vi. De som deltar i alla tre lopp får en inbjudan till en fjärde och avslutande final där deltagarna springer upp för Odensvi backe, ett lopp på cirka 3 kilometer.