Ny satsning på campingen – fler toaletter för badgästerna

Elisabeth och Hampus Weth Wolmeryd jobbar just nu med ett toalettprojekt och förändringar kring butiken på Vimmerby Camping. Foto: Arkivbild

Vimmerby Camping har ständiga projekt på gång. Nuvarande är att rusta upp servicehuset, tillskapa fler toaletter för badgästerna och modernisera matbutiken. – Det är en investering vi räknar som tråkig, säger Hampus Weth Wolmeryd.

Just nu håller Vimmerby Camping på att riva innanmätet av servicehuset vid badplatsen nere vid Nossen. Bakgrunden är att huset är väldigt gammalt.

– Det är ett gammalt barackbyggt hus från 70-talet. Det blev en komplementsbyggnad när gamla campingen växte ur sin kostym och har fungerat som en publik bastu bland annat. Den har byggts på under de här 50 åren, säger Hampus Weth Wolmeryd.

För badgästerna, vilka kan vara många på sommarhalvåret, har det tidigare funnits två toaletter.

– Vi har fått jobba ganska mycket med dem. Avloppen är ytliga och sådär. Nu behöver vi fixa nya faciliteter och därför gör vi om servicehuset. Nu ska det blir fyra duschar och fyra toaletter för campinggästerna och så blir det fem toaletter för badgästerna. Alla får fler toaletter än tidigare, men det blir en tydligare särskiljning mellan dem.

Butiken blir mindre – men ska bli bättre

Det här leder också till förändringar för den obemannade butiken på campingområdet.

– Matbutiken är uppbyggd i två barackdelar med en tjock mellanvägg. Den är inte helt optimerad för ändamålet, så nu får vi mer av en strömlinjeformad matbutik. Den blir tio kvadratmeter mindre och det är en stor del av ytan, men vi fär ändå plats med i princip lika mycket varor. Det blir mer optimerat för oss och för kunden i butiken, säger Hampus Weth Wolmeryd.

Butiken kommer nu att vara 25 kvadratmeter.

– Det här är en investering vi räknar till tråkiga investeringar. Det blir ingen ny byggnad och inget man märker när man bara vandrar förbi området. Vandrar man in i utrymmet märks det och badgästerna kommer märka en jätteskillnad. Tänk bara under Bullerby Cup när hela anläggningen fylls upp av badsugna.

Vad ligger investeringen på?

– Vi har inte en totalkostnad på det sättet den här gången. Vi vet om att vi har ett maxtak på vad det får kosta, men det finns inte en kostnadsbil som är helt hundra spikad.

Invigningen planeras före påsken 2026.

– Något som kan vara kul att lägga till är att allt renoveringsarbete som sker görs av lokala hantverkare.