Här är campingens nästa storsatsning: "Vårt närområde har aldrig sett det"

Ungefär så här kan campingens nya satsning komma att se ut. Foto: Dreamdomes Scandinavia/Pressbild

Satsningarna på Vimmerby Camping avlöser varandra. Nu vill ägarna satsa på två glaskupoler. – Det är något som vårt närområde aldrig har sett, säger Hampus Weth Wolmeryd.

Vimmerby Camping står aldrig stilla. Ägarparet Hampus och Elisabeth Weth Wolmeryd vill hela tiden ta nästa steg och just nu är planerna att få till en spännande satsning inför årets säsong.

Det handlar om så kallade glaskupoler, som erbjuder de boende en unik, naturnära upplevelser, där man kan sova under stjärnorna. Ett bygglov har lämnats in till kommunen och är under hantering.

– Vi håller på och drömmer om att kunna bygga det som på svenska heter glaskupoler. Vi hoppas att vi får igenom bygglovet. Det här är helglasade igloosar och de är insynsskyddade. Du ser inte in, men du kan ligga och kolla på stjärnhimlen och njuta av en utsikt som är helt fantastisk inifrån, säger Hampus Weth Wolmeryd.

I Sverige finns inte många boenden av den här typen, men exempelvis Borås Camping har satsat på just två sådana glaskupoler som erbjuder övernattning året runt.

– Just den här sorten finns bara i Borås, men de har blivit jättestora i Nordnorge. Där har man en riktig vinterupplevelse och det är något vi på sikt vill komma in på också. Vi bygger verksamhet för att bli mer tillgängliga året runt för våra gäster. Alla våra satsningar grundar sig på sommaren och de kommer vara superläckra på sommaren också. Då kan man ligga där i sängen och följa solnedgången. Det ser himla läckert ut. Det är något som vårt närområde aldrig sett.

Så ser drömmen ut

Varje glaskupol innehåller fyra bäddar och totalt vill campingen alltså installera åtta ytterligare bäddar genom den här satsningen.

– Går allt som vi hoppas och vill så tar det tre månader i fabrik innan de är på plats. Mycket hänger på bygglovet och att vi får det relativt snart. Vi kan ju inte ha en byggarbetsplats i juli, så under den månaden behöver det vara "up and running", säger Hampus Weth Wolmeryd.

Hur ser er förhoppning ut?

– Drömmen är att vi får bygglovet i veckan, kan beställa, få hem det, montera dem och ha provsovning själva och sedan göra dem uthyrningsbara i maj när Astrid Lindgrens Värld öppnar. Det är drömbilden, men dröm och verklighet är inte alltid samma sak. Men senast till midsommar absolut.

"Ute efter en wow-effekt"

Det här är en stor satsning för campingen, men exakt hur mycket pengar det rör sig om vill Hampus Weth Wolmeryd inte säga.

– Det är inte som att köpa in ett hus, men det är dyrare än ett Attefallshus. Det är någonstans däremellan. Det vi framför allt är ute efter är en wow-effekt med det här. Vi tror på snabb återbetalning om vi får dem uthyrda i rätt mängd. Det är som sagt framför allt wow-faktorn det handlar om. Upplevelsen ska fortsätta även när parken har stängt. Jag är verkligen supertaggad på detta, säger han.