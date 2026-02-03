SUPERÅR FÖR VIMMERBY – NYTT TURISMREKORD SATT

2025 blev ett nytt rekordår för turismen i Vimmerby. Det märktes inte minst på Vimmerby Camping. Foto: Arkivbild

Drygt 307 000 gästnätter. Så många gästnätter har Vimmerby aldrig tidigare haft. 2025 blev ett nytt rekordår för turismen i Vimmerby. – Det är superroligt. Vimmerby visar vägen, konstaterar campingägaren Hampus Weth Wolmeryd.

Astrid Lindgrens Värld slog sitt besöksrekord i somras. Med tanke på det är det kanske inte heller särskilt överraskande att ett nytt gästrekord har satts.

För första gången någonsin har Vimmerby kommun gått över 300 000 gästnätter. Totalt landade det på 307 262 gästnätter, vilket är en ökning med 2,5 procent och i rena gästnätter rör det sig om 7 466 fler.

Antal svenska gästnätter låg på knappt 216 000 och minskade med 0,8 procent. Däremot är det den utländska gästen som drog rekordet.

Totalt hade Vimmerby kommun 90 793 gästnätter, vilket var en ökning med 10,5 procent. Jämförelsetalen för båda dessa är alltså 2024.

Det här innebär att svenskar stod för drygt 70 procent av gästnätterna och nästan 30 procent kom från utlandet. Bland utländska gäster var det framför allt tyskar och danskar som ökade. Schweizare och finländare ökade något medan norrmännen kom hit i lite mindre utsträckning.

Juli överlägset starkaste

Juli var den överlägset starkaste turismmånaden för Vimmerby med drygt 107 000 gästnätter. Därefter kom augusti med knappt 63 000 och juni med drygt 57 000 gästnätter. Av övriga månader var maj och oktober bäst.

I juli månad låg gästnätterna per invånare på nästan sju i Vimmerby.

Hotell stod för drygt 30 procent av gästnätter. För Vimmerby Camping blev det förstås ett superår 2025.

– Camping som besöksnäring har fått ett jätteuppsving. Efter pandemin har camping som resesätt fått sig en fräschör och nu börjar det jobb vi har lagt ned att ge resultat. Branschen har jobbat duktigt på att få bort en viss stämpel och nu ser man det här som ett resesätt som är ganska bra. Det är jätteroligt att se de här siffrorna. Det är inte förvånande, men det är väldigt roligt och jag ser potential för att näringen ska växa ytterligare, säger Vimmerby Campings ägare Hampus Weth Wolmeryd.

"Vimmerby visar vägen"

Han är också glad över Vimmerbys nysatta turismrekord.

– Det är superroligt. Vimmerby visar vägen och det är som stans näringslivsstrateg sagt. Vimmerby är Sveriges turisthuvudstad och det har han rätt i. Vimmerby gör så himla mycket bra. Oavsett om man är på Ica eller bensinmacken, så möts man av folk som kan värdskap. Det har burit frukt och Astrid Lindgrens Värld sätter lägstanivån för värdskapet. Det gör att vi andra måste steppa upp och ge en bra leverans. Siffrorna för Vimmerby är superroliga men inte förvånande.

Hampus Weth Wolmeryd menar att hela Vimmerby är bäst i klassen på att ta hand om sina egna gäster.

– Jag tycker också att det börjar spegla kommentarerna runt omkring på stan. Man har en mer positiv attityd till besöksnäringen och ser vad det ger för positiva konsekvenser.

Hade du räknat med nytt rekord?

– När ALV gjorde den augusti de gjorde och jag visste hur vår sommar och augusti såg ut. ALV är superloket, men vi är också en stor aktör och känner positiva vindar. Nu ska vi fortsätta rida på vindarna och det ser lovande ut.

Behöver anställa fler

Vimmerby Camping omsatte nästan 19 miljoner kronor 2025.

– Vi var 18,1 procent upp. Vi kan inte riktigt se gästnätterna, för vi har bytt bokningsprogram, men det var 18,1 procent upp i omsättningen. Gästnätterna lär ha följt den kurvan. Det var ett superår.

Tror du att det kommer börja plana ut eller kan utvecklingen fortsätta?

– Jag tror att vi är i början av en brant kurva uppåt innan det börjar plana ut. Vi har ett gäng av år kvar av kraftig tillväxt. Vi ser att den svenska semestern sprids ut och vi har en ökande andel utländska besökare som kommer när det inte är industrisemester. ALV är offensiva och sätter nivån för oss andra. De står på barrikaderna vad gäller utveckling och det är häftigt att få vara med i det draget.

Över en hel säsong räknar Hampus Weth Wolmeryd att man kommer behöva ytterligare sex tjänster.

– Vi kommer gå över 60 i år och fortsätter växa. Vi behöver lägga till ett gäng olika tjänster, som vaktmästeri, skötsel och underhåll. Med fler gäster behöver vi också ge saker mer kärlek. Restaurangen slog också all time high, så vi behöver bli fler kollegor där också.

När det gäller antalet gästnätter hade Vimmerby fyra kommuner framför sig i länet. Det rör sig om Borgholm, Västervik, Kalmar och Mörbylånga.